Кохана людина "встромить ніж у спину": хто цього тижня переживатиме зраду

Останнім часом близькі люди продовжують завдавати болючих ударів. Уже незабаром декому доведеться поставити останню крапку у взаєминах із партнером.

Терези, Стрілець і Риби, кохана людина може виявитись гіршою за найбільшого ворога, пише Love 24.

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Терези

Останнім часом стосунки із партнером доволі натягнуті та беземоційні. Не бійтесь до кінця розібратись із ситуацією, адже жити у вічному обмані – не вихід.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Цього тижня поведінка коханої людини може різко змінитись. Астрологи певні, що за такою зміною стоятиме зрада.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Ваш партнер уже давно проявляє інтерес до іншої людини, а пристрасть між вами давно погасла. Але найболючішим може виявитись те, що новою симпатією партнера виявиться ще одна близька людина.

Гороскоп для Риб