Овен і Діва, краще утримайтесь від грандіозних планів, щоб не зазнати тотального нещастя, пише LifeStyle 24.

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Овен

В особистих справах можуть виникнути труднощі. Завтра буде висока ймовірність того, що навіть найменші дрібниці призведуть до конфліктів і непорозумінь з близькими людьми. Краще обмежити себе у зайвих справах, які можуть почекати.

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Діва

Можливі фінансові втрати та невдалі проєкти, які можуть призвести до матеріальних проблем. Завтра у вас буде тотальне непорозуміння з усіма довкола, а банальний похід у магазин може обернутись катастрофою.

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