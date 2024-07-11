Весы, Стрелец и Рыбы, любимый человек может оказаться хуже самого большого врага, пишет Love 24.

Не пропустите Черная кошка перейдет дорогу: кому тотально не будет везти завтра, 11 июля

Весы

В последнее время отношения с партнером довольно натянутые и безэмоциональные. Не бойтесь до конца разобраться с ситуацией, ведь жить в вечном обмане – не выход.

Гороскоп для Весов

Стрелец

На этой неделе поведение любимого человека может резко измениться. Астрологи уверены, что за таким изменением будет стоять измена.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Ваш партнер уже давно проявляет интерес к другому человеку, а страсть между вами давно погасла. Но самым болезненным может оказаться то, что новой симпатией партнера окажется еще один близкий человек.

Гороскоп для Рыб