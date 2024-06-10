Буде дуже боляче: 3 знаки зодіаку, які вже цього тижня переживатимуть зраду

На жаль, іноді так стається, що кохана людина завдає болючого удару в серце. Довгий час друга половинка користувалась вашою добротою і щирістю, а у відповідь – вдалась до підлого вчинку.

Близнюки, Стрілець і Водолій, уже цього тижня доведеться дізнатись гірку правду про свого партнера, пише Love 24.

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Близнюки

Ви давно підозрювали зраду у своїх стосунках, але намагалися не звертати увагу на ці підозри. Цього тижня правда може вийти на поверхню, тому доведеться прийняти важке рішення про майбутнє ваших стосунків​.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Інтуїція може підказувати про невірність партнера, і цього тижня зможете отримати підтвердження своїх підозр. Важливо залишатися спокійними та розважливими в таких ситуаціях​.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

Це буде доволі стресовий тиждень, адже болюча рана, яку завдасть кохана людина, не загоїться просто так. Знайдіть у собі сили не впадати в глибоку депресію

Гороскоп для Водоліїв