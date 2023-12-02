Названо 3 знаки зодіаку, в яких у грудні будуть проблеми в особистому житті
Цього місяця у 3 знаків зодіаку можливі проблеми в особистому житті. Хтось переживатиме зраду, інші – можуть розлучитися.
Так, за словами астрологів, йдеться про Близнюків, Терезів і Тельців. Що чекає на них цього місяця, передає 24 Канал.
До слова 5 знаків зодіаку, які у грудні переживатимуть зраду
Близнюки
Ймовірно, грудень буде нелегким. Напередодні Нового року можете дізнатися, що кохана людина вже тривалий час ходить наліво.
Гороскоп для Близнюків
Терези
У перший місяць зими вам, скоріш за все, доведеться переживати розставання. Як би не було важко зараз, знайте, що у 2024 році життя наладиться.
Гороскоп для Терезів
Цікаво Ці 4 знаки зодіаку зустрінуть кохання у грудні
Телець
Ваша пара може бути на межі розлучення. Причина – зрада партнера чи партнерки або ж постійні непорозуміння та сварки.
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