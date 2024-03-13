Уже до кінця березня: у трьох знаків зодіаку почнеться новий етап стосунків

Уже в перший весняний місяць частину людей чекає новий етап стосунків. Дехто вийде заміж або одружиться.

Близнюки, Скорпіон і Водолій, до кінця березня на вас чекають серйозні зміни в особистому житті. Що саме, пише Love 24.

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Близнюки

Ви зустрінете особливу людину. Все дуже швидко закрутиться. Разом буде так душевно й комфортно. Тож незабаром наважитеся на серйозний крок. Зокрема, це може бути одруження.

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Скорпіон

Зовсім скоро ваше життя може змінитися. Наважитеся на серйозний крок – жити разом з коханою людиною.

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Водолій

У березні можете дізнатися дуже приємну новину. Ймовірне поповнення в сім'ї. Це зміцнить ваші стосунки.

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