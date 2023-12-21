Названо 2 знаки зодіаку, які будуть не готові до стосунків у 2024 році

21 грудня 2023, 19:00
Читать новость на русском

Не всі люди можуть насправді бути готовими до серйозних стосунків. Дехто через те, що досі кохає колишнього чи колишню, інші віддають перевагу сексу на одну ніч, ще одні – роботі, а є й ті, кому краще певний період пройти наодинці.

Так, два знаки зодіаку не будуть готовими до стосунків у 2024 році. Зокрема, Лев і Близнюки, передає 24 Канал.

Варте уваги Цей знак зодіаку зустріне кохання у новорічну ніч

Близнюки

Наступного року Близнюків можуть переслідувати невдачі в особистому житті. Втім, вони не одразу зрозуміють, у чому полягає проблема. Можливо, це період, коли вам краще побути наодинці та зрозуміти себе.

Гороскоп для Близнюків

До речі Зациклені на роботі: 4 знаки зодіаку, яку оберуть кар'єру замість стосунків

Лев

Ці серцеїди у 2024 році можуть бути не готові до стосунків. Побачення – так, секс на одну ніч – так, так і ще раз так. Втім, не серйозні стосунки. Для цього необхідна робота двох партнерів. Але Леви поки не готові.

Гороскоп для Левів

 

Автор: Квітослава Туз