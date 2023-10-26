Ніколи не пробачу, – Лєра Мандзюк розповіла про табу у стосунках з бойфрендом
Джерело:Маша Єфросиніна
Стендап-комікеса Лєра Мандзюк розповіла, що є багато речей, які вона здатна пробачити своїй коханій людині. Однак є дещо, після чого дівчина б негайно завершила стосунки.
Табу Лєри Мандзюк у стосунках
Лєра перебуває у стосунках зі своїм бойфрендом близько 2 років. У інтерв’ю стендаперка розповіла, що може бути відвертою з коханим, ділитися тим, що болить, а іноді навіть плакати.
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Однак є дві причини, через які Лєра була б готова завершити стосунки. Комікеса зізналася, що ніколи не пробачить зраду та фізичне насильство. Оскільки в дитинстві дівчина пережила постійні побиття від братів, то вже у дорослому віці не дозволить з тобою так поводитися.
Є речі, які можна пробачити і дати другий шанс, а є щось, що трапляється один раз і треба негайно йти,
– пояснила Лєра.
Також дівчина зізналася, що не допускає криків у стосунках. У них з партнером були серйозні розмови щодо цього. Лєра наголосила, що не сприймає те, що сказане криком.
"На мене кричати не можна. Я не зробила нічого поганого, а навіть, якщо і зробила, то кричати – це табу. Якщо ти будеш кричати, то будеш говорити сам з собою", – пояснила стендаперка.
Вона розповіла коханому, що коли він кричить – їй стає страшно, а тіло та мозок починають блокуватися. Партнер у цей момент перестає для неї бути красивим.
Іноді все ще трапляються ситуації, коли через емоції коханий Лєри підіймає голос і виходить на крик. Однак дівчина вже бачить вражаючий прогрес: "Я бачу, коли він злий, а потім дихає, щоб заспокоїти нерви".
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Які вчинки партнера мають насторожити
Окрім того, що назвала Лєра Мандзюк, є ще кілька речей, які мають вас насторожити у партнері, пише Fourchette et Bikini.
- Флірт з іншими.
- Маніпуляція та шантаж.
- Велика кількість секретів.
- Ревність без причини.
- Коли партнер ставить вас на останнє місце у списку своїх пріоритетів.
- Якщо він відмовляється від захисту під час сексу.
- Не допомагає з домашніми справами.
- Постійно принижує вас.