Після поразки на рингу боєць освідчився коханій, й далі все стало ще гірше: скандальне відео

Боєць-аматор ММА Лукаш Буковац після поразки на рингу вирішив освідчитися коханій. Це зробило ситуацію вкрай незручною, адже дівчина сказала "ні". Окрім того, вона нагадала Лукашу про його зради.

День поразки Лукаш вирішив зробити особливим для себе. У певний момент хлопець опустився на коліно й перед аудиторією у 20 тисяч глядачів запитав у коханої, чи погодиться вона стати його дружиною. Вочевидь, боєць навіть не розглядав варіант відмови. Відео моменту завірусилося у мережі, інформує Love 24.

Зверніть увагу "Кому потрібне таке свято": гості обурені, бо наречена встановила ліміти на алкоголь

Однак, вочевидь, того дня фортуна остаточно повернулася до Лукаша іншим боком. Дівчина вирішила нагадати про його зради.

Після всього, що сталося між нами, після стількох зрад, не думаю, що це гарна ідея. Моя відповідь – "ні",

– заявила вона.

Дівчина відмовилася вийти заміж за Лукаша Буковаца: дивіться відео

У мережі спалахнув скандал

Користувачі мережі почали активно обговорювати інцидент. Думки настільки розділилися, що спалахнув скандал. Одні вважають, що Лукашу начебто дуже пощастило, адже справді його людина ніколи б так не принизила його перед 20-тисячною аудиторією. Тим часом інші нагадали, що боєць сам поставив себе у таке становище: публічне освідчення – це завжди тиск на дівчину. Вона начебто не має права сказати "ні", аби не принизити та не образити. Загалом чоловікам рекомендують так не робити. А якщо вже пішли на такий крок, то бути готовими до відмови.