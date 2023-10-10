Це не була любов з першого погляду: історія кохання Лілії Ребрик та Андрія Дикого

Телеведуча Лілія Ребрик 10 жовтня оголосила про свою третю вагітність. Вона жартує, що з чоловіком танцюристом Андрієм Диким має такий собі план-п'ятирічку – народжувати дитину кожні 5 років.

Зіркову історію кохання, яка розпочалася з дружби, читайте у нашому матеріалі.

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Це не було кохання з першого погляду

Дружба між майбутнім подружжя виникла на зйомках шоу "Танці з зірками" у 2011 році. Тоді Лілія була зірковою гостею, а Андрій – професійним хореографом. Телеведуча розповідала виданню "Караван історій", як Андрій вперше завітав у її гримерку.

Він усміхнувся та простягнув руку. Я подивилася на нього і... Ні, не закохалася з першого погляду, і не зомліла від його неземної краси, хоча він і здався мені дуже симпатичним,

– жартувала Лілія Ребрик.

Тоді зірка зрозуміла, що вже бачила Андрія раніше – кілька років тому вони познайомилися на турнірі з бальних танців, де Лілія була ведучою. То ж у них одразу закрутилися теплі та дружні стосунки. Телеведуча навіть намагалася довести партнеру, що вміє дружити з чоловіками, на що Андрій відповідав: "Це ти з ними дружиш, а вони з тобою – ні. Я ось не збираюся з тобою дружити".



Майбутнє подружжя на шоу "Танці з зірками" / Фото "Караван історій"

До речі, Лілія сама обрала Андрія своїм партнером на шоу. Після кількох проб з іншими танцюристами вона пішла до керівництва і сказала, що танцюватиме лише з Диким. У телеведучої тоді запитали, чи вона, бува, не закохалася, на що та просто розсміялася.

Я точно не думала про те, що цей симпатичний хлопець – мій майбутній чоловік,

– розповідала Лілія.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий на шоу "Танці з зірками": відео

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Партнери по танцях проводили разом багато часу: спілкувалися в гримерці, обідали. У них не було букетно-цукеркового періоду, адже Ребрик та Дикий повністю захопилися танцями. Телеведуча навіть жартувала, що якби одразу знала, що покохає Андрія, то розповідала б йому менше смішних історій про себе.

Завершення шоу стало поштовхом до того, що партнери зізналися у своїх почуттях. Лілії було так сумно через те, що проєкт мав невдовзі завершитися, що вона навіть плакала у гримерці. Після одного з ефірів ведуча та хореограф просиділи в ресторані кілька годин і зрозуміли, що хочуть бути разом. Хоч вони й не перемогли на шоу "Танці з зірками", та все ж здобули там дещо важливіше за перемогу – сім'ю.

Весілля на всю країну

Коли хореограф прийшов на проєкт "Танці з зірками", то перебував у тривалих стосунках з колегою по цеху. В одному з інтерв'ю Лілія розповідала, що не вважає, що зруйнувала попередні стосунки Андрія.

Я не відчувала себе розлучницею, тому що у чоловіка є свої очі. Ми зробили усвідомлений вибір. Нам не було по 16 років. Не було задуму когось відбивати,

– пояснювала акторка.

Закохані вирішили довго не тягнути й одразу після проєкту одружилися. Вони планували тихенько розписатися, однак вийшло гучно – на всю країну. Сестра Лілії потайки запросила найближчих друзів, серед яких були і журналісти. Схоже, молодятам ця ідея сподобалася, адже на весільних фото вони сяють від щастя.

То ж вже ввечері на гала-концерті "Танців з зірками" показали сюжет з весілля Лілії та Андрія.



Лілія та Андрій планували тихенько розписатися / Фото з інстаграму телеведучої



Свято для молодят організувала сестра нареченої / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Через пів року у пари народилася перша дитина – донька Діана. Ще через 5 років, у 2018 році, – Поліна. 10 жовтня 2023 року щасливе подружжя повідомило, що очікує на поповнення.

У 2021 році пара зробила весільну фотосесію на ювілейну річницю одруження. Лілія одягнула розкішну білу сукню, а Андрій – чорний смокінг з метеликом. За 10 років вогник у кохання у їхніх очах не згас. Вони були такі ж закохані, як і у 2011-му.

До речі, на річницю пара вирішила придбати заміський будинок, адже під час пандемії коронавірусу їм дуже сподобалося жити за місто.

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Війна не змогла розділити закоханих

Коли в Україні почалася повномасштабна війна, Лілія не виїхала з дітьми за кордон. У подкасті "Олега френди" телеведуча розповідала, що вони з чоловіком завжди разом, тому не змогли б пережити таку розлуку. Однак подружжю все одно довелося жити на два міста. Оскільки в Києві було небезпечно, вони відвезли доньок у Чернівці, а самі вернулися у столицю, адже мали працювати. Батькам було дуже важко без дітей.

Попри все війна ще більше зблизила Лілію та Андрія. Телеведуча завжди вважала себе сильною жінкою, однак вона чесно зізналася Viva, що зараз їй страшно. Андрій старається планувати свій день так, щоб возити Лілію на роботу, оскільки вона боїться їздити самій. Усі справи пара старається робити разом.

До великої війни у них була традиція – вкладати дітей спати і разом дивитися фільми. Навіть ранкові ефіри Лілії не були на заваді такому проведенню часу з коханим.

Зараз жінка мріє про "просте людське щастя". Хоче побачити великий родинний стіл, який збереться у мирній Україні та в будинку, де буде пахнути пирогами.