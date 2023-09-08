Софі Тернер та Джо Джонас мають двох дітей та до свого розставання щоразу вражали глядачів на червоній доріжці престижних фестивалів та премій. Їх називали найгармонійнішою парою у Голлівуді.

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Історія кохання Софі Тернер і Джо Джонас

Софі Тернер та Джо Джонас познайомилися через соцмережі та почали обмінюватися повідомленнями. Їхній роман розпочався у 2016 році, цьому сприяли спільні друзі.

На наступний рік пара заручилася. У 2019 році Софі та Джо відсвяткували своє перше весілля у Лас-Вегасі, а пізніше вони влаштували другу церемонію у Франції.

За 4 роки подружнього життя, зірки стали батьками двох дітей – 3-річної доньки Вілли та однорічної доньки, ім'я якої пара приховує. Акторка завжди наголошувала, що намагається зберігати приватність щодо своїх дітей і навіть зверталася до папараці з проханням не влазити в їхній особистий простір.

Софі Тернер і Джо Джонас / Billboard

За інформацією інсайдерів, серйозні проблеми у зірковому шлюбі почалися пів року тому, проте Джо та Софі приховували їх від шанувальників і навіть з'являлися разом на численних івентах. Проте в останні тижні чоловіка почали все частіше помічати без обручки.

"Нам повідомляють, що останні 3 місяці Джо піклувався про їхніх двох маленьких дітей практично весь час, навіть коли його гурт гастролював. Зараз обидві дитини у Джо, попри те, що група їздить США", – розповідає видання TMZ. Крім того, напередодні Софі та Джо продали свій особняк у Майамі, який придбали лише рік тому.

7 вересня зірка "Гри престолів" Софі Тернер та співак Джо Джонас повідомили про розлучення. Вони опублікували спільну заяву: "Після чотирьох прекрасних років шлюбу, ми спільно вирішили розірвати наш шлюб полюбовно. Існує багато спекулятивних домислів щодо того, чому, але насправді це спільне рішення, і ми щиро сподіваємося, що всі можуть поважати наші побажання щодо конфіденційності для нас і наших дітей", – написала пара.