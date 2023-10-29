Фанатка зробила пропозицію Леонардо Ді Капріо: чи готовий він до офіційних стосунків

Леонардо Ді Капріо завжди був у центрі жіночої уваги. А останній час папараці підловлюють його в компанії значно молодших красунь.

Та скільки б романів не крутив актор, він так жодного разу і не наважився зробити крок до одруження. Чому весілля так лякає актора? І як він ледь не одружився на червоній доріжці – читайте далі.

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Пропозиція фанатки

Щонайменше два десятиліття його називали найзавиднішим холостяком Голлівуду. Тому не дивно, що фанатки Леонардо Ді Капріо були готові піти буквально на все, аби отримати бодай крихту його уваги.

Неймовірна історія сталася у 2013 році на прем'єрі фільму "Вовк з Волл-стріт", де Ді Капріо виконав головну роль. Крокуючи червоним хідником повз камери, актора зупинила для інтерв'ю одна "журналістка". Дівчина була одягнена у дивну куртку з капюшоном. Вона поставила Леонардо те саме питання, яке турбувало усіх прихильників: коли ж він нарешті одружиться.

Всі журналісти завжди питають: коли ти одружишся. Це так дратує. Тому я прийшла сьогодні сюди, аби тебе врятувати,

– сказала вона і вмить зняла куртку під якою ховалася весільна сукня.

Ім'я цієї дівчини Мерджорі. У відео вона заявила, що теж акторка і давно мріяла про овації глядачів та червоні хідники. Про свою мрію вона не забула і тому вирішила прийти на захід та влаштувати такий перформанс. Ді Капріо був приголомшений несподіваним поворотом подій, а потім ніжно обійняв дівчину та пішов геть.

Ставлення до шлюбу

Перебуваючи у статусі одвічного холостяка мимоволі виникає питання: чи не боїться Ді Капріо шлюбу. Раніше актор зізнавався, що не збирається з цим квапитися. Але водночас не проти родини та дітей, але за однієї умови.

"Я ще не такий старий, мій біологічний годинник ще не цокає. Я хотів би залишити це на розсуд долі, коли я стану батьком. Частина мене має занадто багато професійних планів, щоб навіть серйозно розглядати це. Але коли я бачу дітей у своїй родині, ідея їх мати не здається надто надуманою", – зізнавався він в одному з інтерв'ю у 2010 році.

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Згодом актор дещо змінив свою думку. Він заявляв, що вірить у шлюб і це могло б доповнити його життя поруч з кар'єрою.

Я хочу одружитися і мати дітей. Говорячи це, я розумію, що я суперечу всьому, що сказав раніше. Я абсолютно вірю в шлюб,

– зізнавався він.

Утім, як бачимо, поки Леонардо не квапиться робити кроки назустріч офіційним стосункам. Останній роман, який йому приписували, був з моделлю Вітторією Черетті. Жінка на 23 роки молодша за голлівудську зірку і їх неоднаразово підловлювали журналісти.