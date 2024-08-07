Зірка Олімпійських ігор опустилася на коліно перед коханим й освідчилася: чи сказав він "так"

Легкоатлетки Аліс Фіно під час Олімпійських ігор у Парижі чудово поєднала особисте та професійне. Спершу вона побила європейський рекорд, а тоді освідчилася коханому.

Аліс не завоювала олімпійську медаль. Водночас вона зробила унікальний внесок в історію спорту й встановила новий олімпійський рекорд: подолала відстань за 8 хвилин і 58,67 секунди. Відразу після цього вона вирішила вивести своє особисте життя на новий рівень.

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Щемливі деталі освідчення

Згодом Аліс розповіла: вона пообіцяла собі, що якщо пробіжить менше, аніж за 9 хвилин, то освідчиться коханому. Це символічно, адже пара разом вже 9 років. Встановивши новий рекорд, вона підійшла до трибуни, з якої вболівав її хлопець.

Аліс опустилася на одне коліно й замість обручки подарувала коханому значок з написом "Кохання у Парижі". Щасливий момент потрапив на відео.

Легкоатлетка Аліс освідчилася коханому: дивіться відео

Спершу хлопець був трішки збентежений та водночас дуже радий. А згодом "розплився" у щасливій усмішці. Аліс він відповів згодою. Шанувальники залишили парі багато теплих побажань. Вчинком Аліс захоплюються й зауважують, що це – дуже сміливо й класно.