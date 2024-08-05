Перевір свої стосунки: ці фрази кажуть лише сильні партнери або партнерки

Зазвичай, аналізуючи слова, ми говоримо про "червоні прапорці" людини. Однак деякі фрази свідчать: перед вами – партнер або партнерка, з яким/якою можна побудувати щасливі довготривалі стосунки.

Сергій Жадан написав: слова, якими можна пояснити все, – завжди прості. Це правило працює й у стосунках. Бо найбільшими "зеленими прапорцями" є фрази: "я ціную тебе" та "як я можу допомогти прямо зараз?"

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Які ще фрази каже тільки сильний партнер або партнерка

"Допоможи мені зрозуміти тебе". Впасти в істерику, коли щось незрозуміло – не найкраща ідея. Набагато ефеективніше буде спробувати збагнути кохану людину, якщо вже вирішили будувати з нею стосунки тут та зараз. Ставити запитання – ознака сили, а не слабкості. Намагатися пізнати – ознака кохання.

"Я збираюся сказати тобі те, що може бути неприємно почути". Без гострих моментів, на жаль, не обходяться жодні стосунки. Головне тут – культурно та без агресії донести свою думку до коханої людини. Бо навіть під час сварки ви двоє – проти конфлікту, а не проти одне одного.



Сильні партнери підтримують одне одного / Unsplash

"Я розумію, чому ти так почуваєшся". Перше правило емпатії до коханої людини – не обов'язково пережити те саме, що й вона, аби відчути співчуття та намагатися допомогти. Найгірше, що можна зробити у такій ситуації – змусити кохану людину виправдовуватися за свої емоції.

"Знайдімо рішення". І байдуже, про що мовиться: особистісну кризу чи фінансову проблему. Бо сильні партнери розв'язують проблеми разом, підтримуючи одне одного.