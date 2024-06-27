Золотим правилом вважають: не варто запитувати про те, про що не хочеш, аби запитували тебе. Однак воно не завжди може спрацювати, оскільки інша людина може не перебувати "на хвилі" вашої відвертості.

Зверніть увагу Це червоний прапор: модель пояснила, чому не хоче стосунків з "гарячими" хлопцями

Про що точно не варто запитувати на першому побаченні

Чому не склалися твої попередні стосунки? Говорити про колишніх на першому побаченні – загалом має стати табу. Минуле має залишатися у минулому. Принаймні, доти, доки дві сторони не будуть готові відкритися одне одному й обговорити моменти, які завдали болю.

Які у тебе взаємини з батьками? Обговорювати такі деталі на початковому етапі ще навіть не стосунків не варто. Глибокі розмови варто залишити для ближчих часів.

Чи хочеш ти тривалих стосунків? Звичайно, такі важливі питання варто обговорювати "на березі". Однак перше побачення – не найкраща ідея. Спершу варто хоча б трішки пізнати людину, яка перед вами.

Як можна працювати на такій роботі? Такі запитання та коментарі – неприпустимі. У кожного є право йти своїм шляхом. І обговорювати кар'єрні можливості одне одного на першому побаченні точно не варто. Тоді людина може подумати, що ви оцінюєте її на придатність до життя.

Яка у тебе улюблена поза для сексу? На першому побаченні таке обговорювати не варто.