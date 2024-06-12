Хлопець зробив тату, щоб освідчитися: чому дівчині радять тікати від нього й не озиратися

Без сумніву, освідчення – особливий момент у житті кожної пари. Водночас один романтично налаштований кавалер, здається, передав куті меду.

У мережі хлопець поділився світлиною "сюрпризу", який підготував своїй коханій з нагоди освідчення. Він набив тату з запитанням: "Ніколь, ти станеш моєю дружиною?". Для більшого реалізму закоханий кавалер навіть додав варіанти відповідей: "так" або "ні".

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Чому користувачі мережі рекомендують Ніколь тікати

На випадок, якщо Ніколи таки скаже заповітне "так", тату продовжується. За версією горе-Ромер, дівчина має бути з ним від 2024 року і до нескінченності. Користувачі мережі такий жест не оцінили. Вони зауважили, що думати так – надто самовпевнено, й Ніколи краще тікати від свого кавалера й навіть не озиратися.

Окрім того, дехто називає вчинок кавалера ідіотським. Наголошують: таке фото ще можна було б очікувати у 2014, однак для 2024 це – перебір. Також люди будують різні теорії, яка доля чекатиме тату, якщо Ніколь не погодиться вийти заміж за свого надміру романтичного кавалера. Зокрема, чи піде горе-Ромео бити галочку у клітинку "ні".

Дискусії тривають. Люди сподіваються, що дізнаються, який вибір, зрештою, зробить Ніколь.