В сети парень поделился фотографией "сюрприза", который подготовил своей возлюбленной по случаю предложения. Он набил тату с вопросом: "Николь, ты станешь моей женой?". Для большего реализма влюбленный кавалер даже добавил варианты ответов: "да" и "нет".

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Почему пользователи сети рекомендуют Николь бежать

На случай, если Николы все-таки скажет заветное "да", тату продолжается. По версии горе-ромера, девушка должна быть с ним от 2024 года и до бесконечности. Пользователи сети такой жест не оценили. Они заметили, что думать так – слишком самоуверенно, и Николь лучше убегать от своего кавалера и даже не оглядываться.

Кроме того, некоторые называют поступок кавалера идиотским. Подчеркивают: такое фото еще можно было бы ожидать в 2014, однако для 2024 это – перебор. Также люди строят различные теории, какая судьба ждет тату, если Николь не согласится выйти замуж за своего излишне романтического кавалера. В частности, пойдет ли горе-Ромео бить галочку в клеточку "нет".

Дискуссии продолжаются. Люди надеются, что узнают, какой выбор, в конце концов, сделает Николь.