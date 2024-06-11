Все почалося з того, що 27-річна жінка попросила чоловіка самого помити посуд за собою. Вона зауважила, що має на життя інші плани, аніж бути просто домогосподаркою.

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Водночас абсолютно адекватну заяву чоловік сприйняв просто жахливо. Він заявив, що щойно прийшов з роботи та й загалом ніколи в житті не торкатиметься посуду.

Те, що сталося далі, – просто жахливо

Спершу жінка нагадала, що чоловік сам запропонував мити посуд по черзі, а тоді проігнорував це. Окрім того, він звечора наскладав цілу гору брудних горнят та тарілок у мийку, створивши кухонний колапс.

Жінка розповіла: її чоловік хоче мати дружину-домогосподарку. Однак не збирається створювати для цього жодних умов. Його зарплати не вистачить, аби двоє людей могли хоча б закрити свої базові потреби. Отже, дружині треба спершу відпрацювати повну зміну на роботі, а тоді – з головою поринути у домашні справи. Жодного часу для саморозвитку та відпочинку.

Коли жінка запропонувала розділити обов'язки порівну, чоловік заявив, що вона – "несправжня".

Я дам тобі ляпаса. Поважай себе,

– заявив він.

Жінка була просто шокована. Користувачі мережі написали їй, що це – просто жахливо й рекомендують негайно розлучитися. Не варто вагатися або зволікати, коли мовиться про власну безпеку.