Не обійшлося без відвертих кадрів, якими Ксенія приголомшила свою аудиторію. Відео, яке вона опублікувала в інстаграмі, швидко розлетілося мережею.
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Відверте відео Ксенії Мішиної
Ролик акторка зняла на території відпочинкового комплексу в Буковелі, де провела кілька днів. Схоже, що це було вранці, адже навколо не було інших туристів. Та й не дивно, адже відео Мішиної вийшло дуже відвертим.
Спочатку вона усміхається в камеру, а потім повертається спиною, біжить та знімає топ, під яким немає спідньої білизни. Сексуальності такому задуму додало довге розпущене волосся Ксенії, що майоріло на вітрі.
Відео хоча й гаряче, але викликало різні емоції в підписників Мішиної. На адресу акторки полилося чимало хейту.
- "Кожне ваше відео чудніше попереднього. Відписка".
- "Що це було?"
- "Незрозуміле відео".
- "В Україні війна, гинуть люди. До чого такі відео? Як можна знімати таке, коли гинуть мирні люди, діти?"
Однак шанувальники Ксенії не залишили її без підтримки й засипали компліментами.
- "Дуже прикольно. Красива, впевнена в собі жінка".
- "Сексуальна, шалена, вільна".
- "Це суцільний кайф!"
- "Ксюша, це розрив!"