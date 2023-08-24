10 ознак кризи в стосунках, які ви намагаєтеся проігнорувати

Інколи рішення вийти зі стосунків позитивно впливає на обох партнерів. У стосунках ми часто намагаємося не помічати, ігнорувати те, що завдає нам болю.

Пари можуть переживати кризу, навіть не підозрюючи про це. Тому, якщо у вас виникають конфлікти й ваші стосунки зараз у складній ситуації, то перегляньте наступні 10 ознак кризи, яка, можливо, і є причиною непорозумінь.

До теми Що робити, якщо ваші стосунки на межі зриву: 5 цінних порад

Порушення спілкування

Якщо ви про щось недоговорюєте або ж від вас щось приховують, то це свідчить про те, що стосунки проживають непростий період. Важливо вчасно звернути на це увагу та намагатися розв'язати проблему, оскільки в іншому випадку все лише погіршуватиметься: ви уникатимете запитань, прохань, будете мовчати там, де хочеться не погодитися. У результаті між партнерами зникає довіра, яка є надзвичайно важливою у стосунках.

Втрата емоційного зв'язку

Зростання та зменшення емоційних зв'язків залежно від життєвих обставин – нормальне явище у здорових стосунках. Однак, якщо партнери на тривалий час втрачають зв'язок одне з одним, то будь-які стосунки можуть дати тріщину.

У цьому випадку основне – щирі розмови, без звинувачень чи маніпуляцій. Якщо кожен з партнерів буде казати про свої очікування та правдиві почуття, то емоційний зв'язок точно буде між вами протягом усіх стосунків.

Відсутність фізичного контакту

Початок стосунків – це романтичний, пристрасний період, коли хочеться пізнавати одне одного, зокрема й тактильно. Однак інколи трапляється так, що ви або ваш партнер перестаєте відчувати потребу в доторках, обіймах, поцілунках.

Тоді важливо визначити, що стоїть за втратою фізичного контакту, чи немає певної серйозної проблеми.

Відмінності життєвих цінностей

На початку стосунків потрібно обговорити та узгодити всі принципові для кожного моменти. Якщо ж розбіжності виникають пізніше, то знову ж таки важливий діалог та розуміння, знаходження компромісу.



Криза в стосунках / Фото Canva

"Червоні прапорці" у стосунках

Часто ми ігноруємо те, що нас дратує в поведінці партнера, намагаємося не зважати та переконати себе в тому, що це несуттєво. Однак неприйняття певних особливостей чи вад коханої людини з часом може призвести до кризи.

Відчуження

Кожній людині потрібен час, щоб побути наодинці, погуляти з друзями, зайнятися улюбленим хобі. І безглуздо забороняти це. Однак інколи відстань між партнерами поступово зростає і стосунки стають лише формальністю.

Невміння бачити проблему

Чимало конфліктів у стосунках виникають через різні погляди партнерів на ті чи інші речі. На емоціях ми кричимо одне на одного, ображаємо й ніяк не хочемо бачити істинної причини непорозумінь. І цим підштовхуємо стосунки до кризи.

Різний темп особистісного розвитку

Розуміння того, чи в одному напрямку ви рухаєтеся, які у вас цілі та амбіції – є важливим фактором у побудові стосунків, хоча багато пар ігнорують питання самореалізації. Необхідно знати пріоритети та цінності свого партнера, щоб усвідомлювати, чи зможете ви побудувати міцні та здорові стосунки.

Голос інтуїції

Насамперед це вміння чути себе, довіряти собі та своєму досвіду. Ніколи не ігноруйте голос своєї інтуїції, оскільки у багатьох випадках він може підштовхнути вас до правильного рішення.

Ви відчуваєте, що змінилися

Якщо ви розумієте, що немає того, що раніше об'єднувало вас з партнером, не хочеться нічого змінювати, можливо, час піти.

Однак, якщо ви розумієте, що не все ще втрачено і маєте бажання і сили змінити ситуацію – беріть усе у свої руки та негайно дійте!