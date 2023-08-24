10 признаков кризиса в отношениях, которые вы пытаетесь проигнорировать

Иногда решение выйти из отношений оказывает положительное влияние на обоих партнеров. В отношениях мы часто стараемся не замечать, игнорировать то, что причиняет нам боль.

Пара может переживать кризис, даже не подозревая об этом. Поэтому, если у вас возникают конфликты и ваши отношения сейчас в сложной ситуации, просмотрите следующие 10 признаков кризиса, который, возможно, и является причиной недоразумений.

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Нарушение общения

Если вы о чем-то недоговариваете или от вас что-то скрывают, то это свидетельствует о том, что отношения проживают непростой период. Важно вовремя обратить на это внимание и пытаться решить проблему, поскольку в противном случае все будет только ухудшаться: вы будете избегать вопросов, просьб, будете молчать там, где хочется не согласиться. В результате между партнерами исчезает доверие, которое очень важно в отношениях.

Утрата эмоциональной связи

Рост и уменьшение эмоциональных связей в зависимости от жизненных обстоятельств нормальное явление в здоровых отношениях. Однако если партнеры на длительное время теряют связь друг с другом, то любые отношения могут дать трещину.

В этом случае основное – искренние разговоры без обвинений или манипуляций. Если каждый из партнеров будет говорить о своих ожиданиях и правдивых чувствах, то эмоциональная связь точно будет между вами на протяжении всех отношений.

Отсутствие физического контакта

Начало отношений – это романтический, страстный период, когда хочется узнавать друг друга, в том числе и тактильно. Однако иногда случается так, что вы или ваш партнер перестаете испытывать потребность в прикосновениях, объятиях, поцелуях.

Тогда важно определить, что стоит за потерей физического контакта, нет ли серьезной проблемы.

Различия жизненных ценностей

В начале отношений нужно обсудить и согласовать все важные для каждого моменты. Если разногласия возникают позже, то опять-таки важен диалог и понимание, нахождение компромисса.



Кризис в отношениях / Фото Canva

"Красные флажки" в отношениях

Часто мы игнорируем то, что нас раздражает в поведении партнера, стараемся не учитывать и убедить себя в том, что это несущественно. Однако неприятие определенных особенностей или недостатков любимого человека со временем может привести к кризису.

Отчуждение

Каждому человеку нужно время, чтобы побыть наедине, погулять с друзьями, заняться любимым хобби. И бессмысленно запрещать это. Однако иногда расстояние между партнерами постепенно растет и отношения становятся только формальностью.

Неумение видеть проблему

Многие конфликты в отношениях возникают из-за разных взглядов партнеров на те или иные вещи. На эмоциях мы кричим друг на друга, оскорбляем и никак не хотим видеть истинную причину недоразумений. И этим подталкиваем отношения к кризису.

Различный темп личностного развития

Понимание того, в одном ли направлении вы двигаетесь, какие у вас цели и амбиции – важный фактор в построении отношений, хотя многие пары игнорируют вопросы самореализации. Необходимо знать приоритеты и ценности партнера, чтобы осознавать, сможете ли вы построить крепкие и здоровые отношения.

Голос интуиции

Прежде всего, это умение слышать себя, доверять себе и своему опыту. Никогда не игнорируйте голос своей интуиции, поскольку во многих случаях он может подтолкнуть вас к правильному решению.

Вы чувствуете, что изменились

Если вы понимаете, что нет того, что раньше объединяло вас с партнером, не хочется ничего менять, возможно пора уйти.

Однако, если вы понимаете, что не все еще потеряно и желаете и силы изменить ситуацию – берите все в свои руки и немедленно действуйте!