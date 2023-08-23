Якщо ви перебуваєте на межі розриву, не впадайте у відчай. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся про кілька стратегій та порад, які можуть вам допомогти врятувати вашу пару.

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Чи варто зберігати стосунки

Насамперед з’ясуйте, чи варті ваші стосунки, щоб їх реанімувати. Подумайте, чи були вони здоровими, чи сходилися з вашими цінностями та, чи підтримував вас ваш партнер.

Стратегії збереження стосунків

Займайтесь саморозвитком. Робота над собою є ключовою частиною у зміцненні стосунків. Партнерам важливо розвивати свої цінності та сильні сторони.

Робота над собою є ключовою частиною у зміцненні стосунків. Партнерам важливо розвивати свої цінності та сильні сторони. Висловлюйте подяку. Повсякденні дрібниці варто цінувати й висловлювати вдячність один одному. Це підтримує позитивне спілкування.

Повсякденні дрібниці варто цінувати й висловлювати вдячність один одному. Це підтримує позитивне спілкування. Насолоджуйтеся моментами. Насолоджуйтеся часом, проведеним разом, будь то повсякденні миті або спеціальні події.

Насолоджуйтеся часом, проведеним разом, будь то повсякденні миті або спеціальні події. Проявляйте зацікавленість. Залишайте зацікавленість одне одним, завдяки цьому ви зможете виявляти нові риси свого партнера.

Залишайте зацікавленість одне одним, завдяки цьому ви зможете виявляти нові риси свого партнера. Запросіть на побачення. Організуйте спільний вихід у кіно або до парку. Так ви зможете поговорити про все на світі.

Проявляйте любов щодня / Pexels

Відновлення щасливих стосунків – це активний процес, який вимагає зусиль обох партнерів. Не впадайте у відчай, адже з правильним підходом ви зможете подолати труднощі та зміцнити вашу пару.