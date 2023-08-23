Якщо ви перебуваєте на межі розриву, не впадайте у відчай. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся про кілька стратегій та порад, які можуть вам допомогти врятувати вашу пару.
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Чи варто зберігати стосунки
Насамперед з’ясуйте, чи варті ваші стосунки, щоб їх реанімувати. Подумайте, чи були вони здоровими, чи сходилися з вашими цінностями та, чи підтримував вас ваш партнер.
Стратегії збереження стосунків
- Займайтесь саморозвитком. Робота над собою є ключовою частиною у зміцненні стосунків. Партнерам важливо розвивати свої цінності та сильні сторони.
- Висловлюйте подяку. Повсякденні дрібниці варто цінувати й висловлювати вдячність один одному. Це підтримує позитивне спілкування.
- Насолоджуйтеся моментами. Насолоджуйтеся часом, проведеним разом, будь то повсякденні миті або спеціальні події.
- Проявляйте зацікавленість. Залишайте зацікавленість одне одним, завдяки цьому ви зможете виявляти нові риси свого партнера.
- Запросіть на побачення. Організуйте спільний вихід у кіно або до парку. Так ви зможете поговорити про все на світі.
Проявляйте любов щодня / Pexels
Відновлення щасливих стосунків – це активний процес, який вимагає зусиль обох партнерів. Не впадайте у відчай, адже з правильним підходом ви зможете подолати труднощі та зміцнити вашу пару.