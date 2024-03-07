Інсайдери наголошують, що освідчення відбулося декілька днів тому. Закохані не квапляться ділитися радісною новиною з шанувальниками, однак вже розповіли про майбутні зміни у житті найближчим друзям.

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За даними ЗМІ, заручини Кріса й Дакоти не стали несподіванкою для їхніх близьким. Хімія між закоханими відчувається з першого дня. Зауважують, що Кріс та Дакота дуже щасливі разом та насолоджуються кожною миттю. Дату для весілля вони ще не обрали й квапитися не планують.



Кріс і Дакота в об'єктиві папараці / The Mega Agency

Окрім того, повідомляють, що Гвінет Пелтроу – колишня дружина Кріса – також благословила цей шлюб. В еrсподружжя є двоє спільних дітей: донька Епл та син Мозес. Наголошують, що Дакота чудово ладнає з дітьми коханого. Також в інтерв'ю акторка наголошувала, що й сама не проти стати мамою.

Ще у 2020 році Дакота та Кріс придбали спільну нерухомість. Мовиться про маєток у Малібу вартістю понад 12 мільйонів доларів.