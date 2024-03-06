Шанувальники вітають артиста з весіллям й бажають молодятам щастя під мирним після перемоги небом. За даними ЗМІ, обраницею Козловського може бути його менеджерка Юлія Бакуменко. Чутки про їхні стосунки ходили уже декілька років.

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А що упродовж років було відомо про особисте життя Віталія Козловського розповідає Love 24.

Таємне кохання, своя людина поруч та піар-роман

Козловський рідко ділився деталями особистого життя. Свої стосунки співак ревно оберігав від сторонніх очей. Тому шанувальникам залишалося по крихтах збирати інформацію про улюбленого артиста.

Так у часи популярності проєкту "Шанс" Віталія запідозрили у стосунках з Валентиною Паравян. Тривалий час співак не коментував чутки. Водночас згодом все-таки підтвердив, що вони з Валентиною зустрічалися. Пара декілька років приховувала свої стосунки, однак одного разу таки потрапила в об'єктив папараці.

Валентина розповідала, що у свій час отримувала від шанувальниць Віталія навіть погрози.



Віталій та Валентина / Фото з мережі

У 2013 році Віталій перебував у стосунках з радіоведучою Надією Івановою. Як пара вони дебютували церемонії "Viva! Найгарніші люди України". Віталій зізнавався, що, попри напружені графіки, вони з коханою майже щодня бачилися й перебували на зв'язку 24 на 7. Тоді Віталій зізнався, що кохає свою дівчину, але до одруження ще не готовий.



Віталій та Надія / Viva

Найгучнішими наразі були стосунки Козловського з журналісткою Раміною Есхакзай. У березні 2017 співак навіть освідчився їй. А згодом пара розійшлася. Раміна взяла у Віталія велике інтерв'ю, у якому вони начебто розставили всі крапки над "і".

Однак згодом Віталій заявив, що його роман з Раміною був піаром.

Це дуже довга історія. Це було потрібно більше Раміні. Немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня, вона, по-перше, є нецікавою, а, по-друге, не має сенсу. Це те, що було. Це те, що залишилося за межами того часу, якого вже ніколи не повернути,

– розповідав Віталій.



Віталій та Раміна / Viva

Водночас він наголошував, що хімія між ними була. А позитивне ставлення одне до одного й залишилося. Віталій розповідав, що вони – не близькі друзі, але Раміна підтримує його творчість.