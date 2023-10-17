Це було прекрасно, – Кріс Еванс вперше поділився деталями свого таємного весілля

Зірка Marvel Кріс Еванс нарешті публічно підтвердив, що одружився, а також поділився деталями весілля. Відомо, що обраницею актора стала колега по цеху Альба Баптіста.

Закохані відгуляли два весілля

На фестивалі Comic Con у Нью-Йорку публіка помітила обручку на пальці актора. Згодом він сам підтвердив чутки.

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Я одружився! Це було справді чудово,

– заявив під час свого виступу Еванс.

Актор розповів, що вони з дружиною організовували дві церемонії й мали два весілля. Одне – на східному узбережжі у Массачусетсі, а друге – у Португалії, адже звідти родом Альба Баптіста. Еванс зізнався, що обидві церемонії були для нього прекрасними.

До речі, актор також поділився враженнями про планування весілля. Він наголосив, що ця справа вимагає багато часу.

Але тепер, коли ми це все пройшли, ми просто насолоджуємося життям, готуючись до осені – моєї улюбленої пори року,

– наголосила зірка кіновсесвіту Marvel.

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Серед гостей весілля були відомі актори

Про те, що відомий голлівудський холостяк закохався, стало відомо наприкінці минулого року. Закохана пара не афішує своє особисте життя, то ж про весілля шанувальники зірок дізналися лише завдяки інсайдерам. ЗМІ писали, що весілля було надсекретним, тому гості були змушені підписувати договір про нерозголошення, а мобільні телефони на святкуванні були заборонені.

Окрім родичів, на весіллі помітили кількох колег Еванса по Marvel:

Роберта Дауні-молодшого,

Кріса Хемсворта,

Джеремі Реннера.

До речі, раніше Кріс відкрито розповідав, що хоче серйозні стосунки та дітей.

Що відомо про обраницю Кріса Еванса

Альба Баптіста молодша від свого чоловіка на 16 років. Вона народилася у столиці Португалії – Лісабоні. Популярність акторка здобула завдяки ролі у серіалі Netflix "Черниця-воїн".