"У кожній людині бачу потенційного партнера": психологи пояснили, чому так стається

Багатьом людям властиво іноді заглиблюватися у свої мрії та уявляти ідеальне життя. Дехто навіть одразу після першого побачення починає мріяти про весілля з малознайомою людиною. Нормально це чи ні, і чому взагалі деякі люди так роблять – пояснили психологи.

Одна з головних базових потреб людини – бути прийнятим. Вона проявляється у відчутті того, що ви є важливим та цінним для когось. Саме тому заглиблюватися у мрії та намагатися сподобатися іншим – нормально. Однак, якщо вас це турбує, то ви можете звернути увагу на фактори, які викликають таку поведінку.

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Низька самооцінка

Ви можете постійно фліртувати з іншими для того, щоб підвищити свою низьку самооцінку. У такому випадку ви стаєте залежними від схвалення людей і їхньої думки. Ваше ставлення до себе повністю залежить від того, що про вас думають інші люди.

Рішення: щоб підвищити свою самооцінку вам потрібно щодня робити спеціальні вправи. Ви можете завести щоденник, у якому будете записувати свої позитивні риси та досягнення. Або ж можна щодня повторювати у дзеркало афірмації: "Моє щастя – це відображення моєї любові до себе".

Страх бути відкинутим

Якщо раніше вас покинула близька або кохана людина, то тепер ви можете фліртувати з усіма, щоб захиститися. У такий спосіб ви показуєте собі та іншим, що не зацікавлені у стосунках з однією людиною. Так ви намагаєтеся вберегтися від болю.

Рішення: спробуйте використати метод експозиції з когнітивно-поведінкової терапії, коли ви уявляєте ситуацію, що вас покинули, але нічого катастрофічного не сталося. Наприклад, почніть розмову з людиною, яку ви більше ніколи в житті не зустрінете. Так ви будете переживати досвід покинутості і знатимете, як з ним впоратися. Відповідно ваш страх ставатиме меншим.

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Незадоволені емоційні потреби

Якщо у стосунках вам бракує емоційної близькості, або ви зростали в сім'ї, де не вистачало любові та уваги, то це також може бути причиною того, що в кожній людині ви бачите потенційного партнера. У такий спосіб ви шукаєте схвалення та близькості.

Рішення: спробуйте зрозуміти, які саме емоційні потреби у вас незадоволені. Намагайтеся компенсувати їх – займайтеся улюбленою справою, проводьте час з сім'єю. Найкращий варіант – попросіть про цю увагу у вашого партнера напряму.

Якщо ви відчуваєте, що сприйняття кожної людини як романтичного партнера, турбує вас, то зверніться до психотерапевта.