"В каждом человеке вижу потенциального партнера": психологи объяснили, почему так происходит

Многим людям свойственно иногда углубляться в свои мечты и представлять идеальную жизнь. Некоторые даже сразу после первого свидания начинают мечтать о свадьбе с малознакомым человеком. Нормально это или нет, и почему вообще некоторые люди так делают – объяснили психологи.

Одна из главных базовых потребностей человека – быть принятым. Она проявляется в ощущении того, что вы являетесь важным и ценным для кого-то. Именно поэтому углубляться в мечты и пытаться понравиться другим – нормально. Однако, если вас это беспокоит, то вы можете обратить внимание на факторы, которые вызывают такое поведение.

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Низкая самооценка

Вы можете постоянно флиртовать с другими для того, чтобы повысить свою низкую самооценку. В таком случае вы становитесь зависимыми от одобрения людей и их мнения. Ваше отношение к себе полностью зависит от того, что о вас думают другие люди.

Решение: чтобы повысить свою самооценку вам нужно ежедневно делать специальные упражнения. Вы можете завести дневник, в котором будете записывать свои положительные черты и достижения. Или же можно ежедневно повторять в зеркало аффирмации: "Мое счастье – это отражение моей любви к себе".

Страх быть отвергнутым

Если раньше вас покинул близкий или любимый человек, то теперь вы можете флиртовать со всеми, чтобы защититься. Таким образом вы показываете себе и другим, что не заинтересованы в отношениях с одним человеком. Так вы пытаетесь уберечься от боли.

Решение: попробуйте использовать метод экспозиции из когнитивно-поведенческой терапии, когда вы представляете ситуацию, что вас покинули, но ничего катастрофического не произошло. Например, начните разговор с человеком, которого вы больше никогда в жизни не встретите. Так вы будете переживать опыт покинутости и будете знать, как с ним справиться. Соответственно ваш страх будет становиться меньше.

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Неудовлетворенные эмоциональные потребности

Если в отношениях вам не хватает эмоциональной близости, или вы росли в семье, где не хватало любви и внимания, то это также может быть причиной того, что в каждом человеке вы видите потенциального партнера. Таким образом вы ищете одобрения и близости.

Решение: попробуйте понять, какие именно эмоциональные потребности у вас неудовлетворены. Старайтесь компенсировать их – занимайтесь любимым делом, проводите время с семьей. Самый лучший вариант – попросите об этом внимании у вашего партнера напрямую.

Если вы чувствуете, что восприятие каждого человека как романтического партнера, беспокоит вас, то обратитесь к психотерапевту.