Професор у галузі психології Еріко Гнаулаті зазначив, що багато людей прагнуть мати довгострокові стосунки у житті, а допомогти їм у цьому може гумор.

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Історії з життя

Гумор можна використовувати, як запобіжних до сварок. Гнаулаті поділився кількома історіями своїх клієнтів, як ті уникнули конфліктів завдяки жартам. В одній з них чоловік часто критикував дружину за те, що вона бездумно витрачає гроші. Якось жінка купила кілька великих кошиків для двору. Чоловік розкритикував її і запитав, для чого взагалі їй стільки кошиків. Жінка пожартувала, що у них можна сидіти і вдала ніби сідає в кошик. Подружжя розсміялося, і на цьому дискусія закінчилась.

В іншій парі чоловік не міг знайти посуд, бо дружина поклала його в іншому місці. Замість того, щоб вибухнути гнівом та претензіями він запитав: "Якби ти була лопаткою, то де б хотіла бути в цій хаті?".

Гумор важливіший за секс

За даними бельгійського дослідження про одружених та розлучених людей, гумор – підвищує задоволення стосунками й зменшує ризики розлучення.

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Партнери, які часто сміялись разом, були більше впевнені в тому, що у них багато спільного з людиною в парі й вони з нею схожі,

– сказала професорка Сара Алго з Університету Північної Кароліни.

Опитування, яке CBS News проводило у 2010 році, показало, що для успішного шлюбу почуття гумору у 5 разів важливіше за секс.

Учені вважають, що більше жартувати пари починають з віком. Замість того щоб починати конфлікт, вони просто віджартовуються. Це нагадує адаптацію до умов та стратегію самозбереження.