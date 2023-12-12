У Великій Британії кожна 7 людина розлучається зі своїм партнером через цю проблему

Тема грошей завжди вважається табуйованою. У Великій Британії провели дослідження і з'ясували, що пари сваряться через гроші в середньому 5 разів на місяць.

Якщо ви коли-небудь сварилися зі своєю коханою людиною через гроші – ви такі не одні. З'ясувалося, що фінансові питання часто стають яблуком розбрату.

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При обговоренні грошей треба бути чесним

Перед святами напруженість зростає більше. Майже третина опитаних пар зізналися, що вони більше сваряться напередодні Різдва через купівлю подарунків один одному.

Фінансова сумісність є проблемою для багатьох пар. Понад 4,3 мільйона людей у ​​Великій Британії зізналися, що вважають, що їхні партнери мають нездорові стосунки з грошима. Крім того, майже половина людей брехала своїм партнерам про гроші. Мовиться про такі теми:

борг,

азартні ігри,

економія,

підвищення зарплати;

купівля дорогих речей.

Обговорення грошей настільки складна тема для пар, що кожен 7 британець розлучався через неї. Експерт з питань кохання Пол Брансон радить парам бути чесними, коли вони спілкуються про гроші.

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Оскільки дослідження Monzo показує, що майже половина людей були нечесними зі своїм партнером у питаннях, пов'язаних з грошима, очевидно, що погане спілкування є каменем спотикання в багатьох стосунках. Говорити про гроші може бути складно і незручно, однак дуже важливо бути чесним, оскільки обман може спричинити купу інших проблем,

– пояснив Брансон.

До речі, раніше ми писали про те, як правильно говорити з коханою людиною про гроші, щоб уникнути сварок. Експерти радять заздалегідь обговорити 6 важливих питань на цю тему. Більше – читайте за посиланням.