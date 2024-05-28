Мережа просто шаленіє: вчинок нареченого на весіллі призвів до грандіозного скандалу

У мережі стали вірусними кадри, як наречений Коул Хеннесі на весіллі обливає кохану ігристим. Рідина зіпсувала дівчині макіяж, зачіску та сукню.

Спершу Коул відкоркував шампанське так, що з пляшки вирвався цілий фонтан бризків. Згодом він спрямував їх на кохану. На опублікованому відео чути, як гості кричать "обережно, торт" та "тільки не на неї".

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Спершу наречена розгубилася, а тоді почала усміхатися. Після того, як кадри завірусилися у мережі, Коул отримав чимало коментарів з осудом. Люди зауважують, що його вчинок – абсолютна неповага до коханої. Дівчині радять розлучитися з ним, поки не пізно. Деякі жінки зізнаються, що якби їхні наречені так вчинили, то вже самі поплавали б в озері, яке потрапило у кадр.

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Дівчина хоче розлучитися, бо коханий порушив єдине правило

Дівчина на ім'я Лілі розповіла, що хоче розлучитися з чоловіком через день після весілля. Все тому, що коханий порушив єдине правило, яке вона встановила перед святом. Лілі просила не пхати їй в обличчя торт. Водночас чоловік зробив це.