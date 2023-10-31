24 Канал підібрав 15 ідей парних костюмів на Геловін, серед яких ви точно знайдете щось для себе.

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Ідеї костюмів на Геловін для пар

Завжди актуальний образ – Мортисія та Гомес Адамс. Повторити його не складно. Для жіночого образу вам знадобиться довга чорна сукня та чорна помада, а чоловічого – штани з підтяжками або костюм. Довершеності образу додасть пластикова рука.



Образ з сімейки Адамс / Фото Pinterest

Аліса в країні чудес та Капелюшник – цей варіант дещо складніший, адже доведеться заморочитися з костюмами.



Ідея образу на Геловін з "Аліса в країні чудес" / Фото Pinterest

Гарлі Квін та Джокер – ідеальний образ для тих, хто любить та вміє робити макіяжі.



Костюми Гарлі Квін та Джокера на Геловін / Фото Pinterest

Кхалісі та Кхал Дрого – у цьому образі, окрім костюмів, потрібно подбати і про дві перуки, аби перевтілитися в героїв.



Кхалісі та Кхал Дрого не Геловін / Фото Pinterest

Особливо актуальний цього року не Геловін образ Барбі та Кена. Якщо хочете бути в тренді і при цьому особливо не турбуватися з вбранням, то ця ідея вам підходить. Пошукайте в гардеробі щось рожеве та блакитне.



Барбі та Кен на Геловін / Фото Pinterest

Фея Дінь-Дінь та капітан Хук. Цей образ якнайкраще підкреслять крила.



Образ на Геловін з мультика / Фото Pinterest

Переодягатися на Геловін у відоме президентське подружжя Кеннеді актуально кожного року.



Костюми Кеннеді на Геловін / Фото Pinterest

Щоб перевтілитися у суперсімейку не забудьте замовити костюми заздалегідь. До речі, ця ідея хороша тим, що підходить як парам, так і сім'ям.

Вічна класика – Бетмен та Жінка-кішка.



Костюм Бетмена та жінки-кішки на Геловін / Фото Pinterest

Якщо ви не проти замастити обличчя зеленою фарбою, то можете одягнутися на Геловін як герої відомого фільму "Маска".



Образ на Геловін з фільму "Маска" / Фото Pinterest

Якщо яскраві костюми та макіяж це не про вас, то спробуйте перевтілитися у Бетті Купер та Джагхеда Джонса з підліткового серіалу "Рівердейл".



Образ не Геловін для тих, хто не любить виділятися / Фото Pinterest

Пари, які невдовзі матимуть весілля, можуть взяти приклад з цих закоханих. Вони вирішили одягнутися на Геловін у весільні костюми та замазатися "кров'ю", щоб іронічно продемонструвати, як підготовка до весілля зводить з розуму.

Закохана парочка Аладін та Жасмін.

Геркулес та Мег – цікавий варіант, якщо ви хочете бути особливими та оригінальними.

Вуді та Джессі з фільму "Історія іграшок", які нагадають всім про дитинство.