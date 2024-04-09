Найскандальніші стосунки XX століття: історія кохання короля Чарльза і королеви Камілли

Король Чарльз III та королева Каміла одружилися 9 квітня 2005 року. Вони не мали грандіозного весілля у стилі британських royals. Водночас й не виглядали засмученими через це. Їхня камерна церемонія була символом того, що, зрештою, кохання перемогло. Хоча й залишило по собі багато спалених мостів.

Весільна церемонія відбулася у Віндзорській ратуші. Благословили пару у каплиці Святого Георгія, куди прийшли й королева Єлизавета II та принц Філіпп. А під час весільної вечірки Її величність зауважила, що дуже пишається Чарльзом та Каміллою. Єлизавета II наголосила: "мій син – вдома і з жінкою, яку кохає". У річницю весілля пари Love 24 пригадує, що відомо про їхню історію кохання.

Зверніть увагу Не Чарльзом єдиним: як склалося особисте життя усіх дітей Єлизавети II та принца Філіпа

Все почалося з жарту

Чарльз та Камілла вперше зустрілися у 1970-х. Їх познайомила Лючія Санта-Крус, яку ЗМІ називають першим коханням майбутнього короля. Кажуть, що історія Чарльза та Камілли почалася з жарту. Вона зауважила: "моя прабабуся була коханкою твого прадідуся, відчуваю, у нас є щось спільне".

Камілла зачарувала Чарльза своєю усмішкою, і тим – що сміялася з тих жартів, що й він. Біографи зауважують: вона була дуже легкою, природною та без краплі підлабузництва перед спадкоємцем престолу Великої Британії.

Вже після першої зустрічі Чарльз знайшов номер телефону Камілли й зателефонував їй. Здавалося б, ніщо не могло перешкодити щастю закоханих.

Однак вже у 1971 році Чарльз почав служити у Королівському флоті. Розлука діяла на нерви закоханим. Між ними виникали непорозуміння. Масла у вогонь підливав і палац, який вважав Каміллу не найкращою кандидаткою на роль дружини спадкоємця престолу. Вочевидь, тоді Чарльзу не вистачило сил та бажання, аби боротися за майбутнє з жінкою, яку він кохав. Здавалося б, на цьому історія може завершитися.

Два (не?) щасливі шлюби

У 1973 році Камілла виходить заміж за Ендрю Паркера Боулза – ексбойфренда принцеси Анни. Біографи вважають, що Чарльз намагався перешкодити цьому шлюбу. Він вважав дуже несправедливим те, що "такі взаємно щасливі стосунки" тривали лише 6 місяців.

Розбиті серця не завадили Чарльзу й Каміллі залишатися добрими друзями. Вони зустрічалися на світських раутах, обмінювалися усмішками та фразами ввічливості. Біографка Пенні Джунор вважає, що романтичні стосунки між Чарльзом та Каміллою поновилися вже у 1978 – 1979 роках. Ендрю Паркер Боулз знав про це, однак волів не здіймати галасу.

У 1981 році відбувається "весілля століття". Чарльз одружився з юною і прекрасною Діаною Спенсер. Світ запам'ятає її як королеву людських сердець. Діана була закохана у чоловіка й не приховувала своїх почуттів. А він на її зізнання "я тебе кохаю" відповів лише "що б не означало кохання". Камілла отримала запрошення на весілля й скористалася ним. Вона спостерігала за Чарльзом і Діаною фактично "з першого ряду".

На той час стосунки Чарльза й Камілли були на паузі. А коли Діана дізналася про їхнє поновлення, почувалася ображеною та спустошеною. Біографи зауважують, що одного разу вона навіть наважилася запросити Каміллу на розмову, хоча й трохи побоювалася її. Тоді Діана заявила, що знає про роман свого чоловіка. Камілла у відповідь зауважила: "ти маєш усе, чого коли-небудь хотіла. Усі чоловіки світу закохуються в тебе, і у тебе двоє прекрасних дітей, чого ще ти хочеш?". Діана відповіла: "я хочу свого чоловіка".

У 1992 році Чарльз та Діана завершили свої стосунки. Розлучення тривало до 1996 року. На той час вже були "злиті" аудіозаписи розмов Чарльза та Камілли, у яких були пікантні моменти та зізнання у коханні. Ба більше, Чарльз вже не приховував, що зраджував Діані.

У 1995 році Камілла розлучається з Ендрю Паркером Боулзом. Так починається нова сторінка в історії Чарльза та Камілли.

Від коханки до королеви

Декілька наступних років Чарльз та Камілла – разом. Вони не приховують свої стосунки, однак не надто й афішують їх. Згодом закохані переїжджають у Кларенс Хаус, а у лютому 2005 року оголошують про заручини. Чарльз наголосив, що вони з Каміллою – дуже раді, а цей день буде справді особливим для них та їхніх рідних. Сини Чарльза та Діани – принц Вільям та принц Гаррі – опублікували спільну заяву. У ній мовилося, що вони дуже раді за батька й Каміллу та бажають їм удачі у спільному майбутньому. Хоча, якщо аналізувати мемуари "Запасний", які принц Гаррі напише через роки по тому, формується враження, що він так і не змирився з цим шлюбом.

Наступні роки після весілля Камілла віддано працює на британську корону. Зрештою, їй вдається здобути любов публіки та довіру королеви Єлизавети II. У 2022 році Її величність оголосила: коли Чарльз зійде на престол, Камілла матиме титул королеви-консорта. Окрім того, Каміллу прийняли в Орден Підв'язки – найстаріший та найвищий у Великій Британії.

Коронація Чарльза III та Камілли відбулася у травні 2023 року.



Коронація Чарльза і Камілли / Getty images

На жаль, менше аніж через рік стало відомо, що король бореться з раком. Камілла – завжди поруч: підтримує та допомагає у всіх сферах життя. Також вона сумлінно виконує свої обов'язки королеви.