Компроміс – один із методів щасливих стосунків: як у королівській родині опанували його

22 серпня 2023, 12:37
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Інсайдери королівської родини діляться новими подробицями життя принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Виявляється, у їх 12-річних стосунках не все так добре, як здається на перший погляд. Утім, подружжя знає один рецепт, який дозволяє їм долати проблеми.

Мовиться про компроміс. У критичних моментах Вільям та Кейт вміють поступатися. У цьому матеріалі ми розберемося як правильно йти на компроміс і чому він важливий у стосунках.

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Життя Вільяма та Кейт

Автор книги "Позолочена юність: інтимна історія дорослішання в королівській родині" Том Квін продовжує ділитися подробицями своєї розмови з інсайдером. І цього разу під прицілом стосунки Вільяма та Кейт. Їхній шлюб прийнято вважати еталонним, та як і у будь-яких сімейних пар у них час від часу виникають розбіжності.

Між Кейт та Вільямом виникають непорозуміння / Getty Images

Утім, це королівське подружжя вміє працювати над своїми стосунками. І один із головних їхніх рецептів – компроміс.

"Вони дуже рідко скаржаться. А якщо й роблять це, то завжди в міру", – переповідає автор.

Звісно, підкріплюють королівські компроміси кохання та взаємоповага. Але вміння у потрібний момент йти на поступки дуже важливе у стосунках.

Секрет щасливих компромісів

Компроміс у стосунках – пошук "золотої середини" між бажаннями, звичками чи уподобаннями партнерів. Він означає комунікацію у критичних ситуаціях: обговорення проблеми і її вирішення. Компроміс може бути безпрограшним для обох. Але інколи комусь доводиться трансформувати свої потреби, що теж важливо для стосунків.

Компроміс є ключем до щастя, благополуччя та психічної рівноваги партнерів. Він зближує, вчить поважати почуття одне одного та довіряти. Без компромісів стосунки ризикують бути недовготривалими. І в один момент хтось відчує упертість та егоїстичність іншого.

Компроміс може бути взаємовигідним / psychologytoday.com

Тому важливо навчитися "мистецтву" компромісів. Виділяють здебільшого 5 прикладів, де вони найчастіше можуть виникати:

  • домашні обов'язки. Розділіть хто і за які справи відповідає у родині. Наприклад, хтось готує сніданок, інший – застеляє ліжко. Такий умовний розподіл свідчитиме про те, що у стосунках існує рівність.
  • спільні захоплення. Комфорт партнерів може починатися зі спільних хобі. Це зміцнює довіру і пізнання одне одного. Як результат, компроміси у випадку конфліктних ситуацій, можуть бути прийнятними для обох.
  • турбота про рідних. Важко йти на компроміси, коли один лише віддає, а інший все отримує. Тому важливо рівноцінно турбуватися одне про одного та інших членів родини.
  • відпочинок для обох. Питання компромісу може виникати під час планування спільної відпустки. У кожного з партнерів є свої побажання, мрії та уподобання. Хтось полюбляє тихий та розмірений відпочинок – інший любить активні прогулянки. Варто навчитися комбінувати розваги, якщо мовиться про одну подорож. Або змінювати типи під час нової поїздки. Індивідуальний відпочинок – теж приклад компромісу, який може дати новий ковток у стосунках.
  • сімейний бюджет. Про гроші треба говорити. Деякі пари живуть на один бюджет, який забезпечує хтось із партнерів, інші навпаки. У будь-якому випадку варто проговорювати основні принципи ведення домашнього господарства, аби комфортно було обом.

До речі, тут ми зібрали основні поради як організувати сімейний бюджет, аби компроміси були зважені та прийнятними.

Автор: Юлія Поджинська