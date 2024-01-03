"Пастка для батьків" в реальності: експодружжя одружилося через 10 років після розлучення

Дві сестри відсвяткували весілля своїх батьків, які розлучилися 10 років тому. У мережі це возз'єднання порівнюють з відомим фільмом "Пастка для батьків", у якому зіграла Ліндсі Логан.

Про історію возз'єднання 54-річних Джулі Шор і Скота Геде у тіктоці розповіла їхня донька Рейчел. Відео з весілля її батьків вже набрало 6,2 мільйона переглядів.

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Після розлучення експодружжя не залишилося у дружніх стосунках

Миле відео, на якому Джулі та Скот цілуються, Геде підписала словами: "Успішна "Пастка для батьків". У ньому новоспечене подружжя має щасливий вигляд.

Джулі та Скот одружилися через 10 років після розлучення: відео

Рейчел опублікувала декілька роликів з щасливого дня своїх батьків і зазначила, що це досить дивно – бути на весіллі своїх батьків. До речі, вони з сестрою були одягнені в однакові сині сукні, бежеві туфлі й тримали у руках однакові рожеві квіти. Дівчата дійсно нагадували фільм "Пастка для батьків", хоч його сюжет і відрізняється від історії Джулі та Скота.

Пару звела трагедія

Джулі працює учителькою, а Скот – продавцем. Вони розлучилися у 2014 році через "повільне погіршення стосунків". Офіційне розлучення батьки сестер отримали у 2018 році.

Після розлучення і Джулі, і Скот зустрічалися з іншими людьми. Загалом їхні стосунки не можна було назвати дружніми у той час. Колишнє подружжя знову почало нормально спілкуватися, коли почалася пандемія коронавірусу.



Після розлучення подружжя не підтримувало дружні стосунки / Фото @gachelraede

Усе змінила смерть матері Скота у листопаді 2020 року. Тоді Джулі одразу поспішила в лікарню, щоб підтримати колишнього чоловіка. Через пів року помер і батько Скота. Жінка зрозуміла, що у житті для неї найважливіша сім'я. Трагічні події відновили романтичні стосунки між колишнім подружжям.

Вони стали друзями, якими ніколи не були. Ми робили те, чого не робили 12 чи 13 років тому, і це було веселіше, ніж будь-коли,

– розповіла Керолайн, молодша донька подружжя.

У грудні 2022 року Скот вже вдруге освідчився Джулі і пара одружилася.

Рейчел відверто зізналася, що раніше ніколи не могла подумати, що її батьки знову будуть разом. Однак дівчина дуже щаслива за них.