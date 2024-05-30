10 найкращих кольорів для весілля у червні
Джерело:Brides
Червень – один з найпопулярніших місяців для весілля. День стає довшим і більш сонячним, а повітря – ще не таке спекотне, як у серпні. На початку літа сміливо можна влаштовувати весілля просто неба й експериментувати з декором.
Актуальні кольори весільного декору у червні
Якщо ваше весілля заплановане на червень, то вам буде не складно з кольором весілля. Адже у цю пору року актуальні безліч кольорів.
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Для весіль на природі найкраще підійдуть яскраві кольори – рожевий, блакитний, жовтий чи лавандовий. Вічна класика – зелений та білий – також підійдуть для літнього весілля.
Різні відтінки рожевого
Рожевий – це яскравий та енергійний колір. Поєднуйте різні відтінки рожевого з пастельним, білим або деревом.
Рожевий декор на весіллі / Фото M Hart Photo
Пильна троянда
Колір "пильна троянда" уособлює красу раннього літнього сезону. Весільна організаторка Кіа Марі радить поєднувати цей колір з зеленою шавлією та елементами декору кольору слонової кістки. Таке поєднання зробить ваше весілля елегантним і романтичним.
Щоб реалізувати цю ідею, ви можете обрати ніжно рожеві сукні для своїх дружок та подбати про зелені букети для них. Столики на весіллі прикрасіть зеленими скатертинами і рожевими та білими півоніями.
Головний колір весілля – пильна троянда / Фото Логана Коула
Поєднання: кораловий, м'ятний і золотий
Кораловий колір – про ніжність та романтику, м'ятний – додасть йому свіжості, а золотий – наповнить ваше весілля елегантністю. Така кольорова гама ідеально підійде для гламурного свята.
Організатори весіль радять доповнити образ нареченої букетом з кораловими трояндами, півоніями і зеленню. Золотий колір додайте у загальний декор – стільці, тарілки та підсвічники.
Колірна гама для гламурного весілля / Фото Ханни Міллер
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Синій + лавандовий
Ніжні відтінки синього і лавандового створять мрійливий ефект на вашому святі. Обов'язково додайте до них елементи білого декору. Організатори радять використовувати дельфініум і гортензії.
Варіант декору для весілля у блакитному і лавандовому кольорах / Фото Бо Шим
Жовтий + персиковий
Декор з цих легких та яскравих кольорів ідеально підійде для веселої і щирої пари. Ваше весілля буде наповнене легкістю, душевними розмовами і сімейною атмосферою.
Дозвольте своїм дружкам обрати сукні у різних відтінках жовтого і персикового. Їхні образи вдало доповнять декор весілля.
Колірна гама для яскравого весілля / Фото Ребека Єль
Поєднання кольорів: синій, абрикосовий, рожевий і жовтий
Це сміливе поєднання кольорів матиме неймовірний вигляд на весіллі. Ваше свято у такій колірній гамі буде дійсно оригінальним та яскравим. Ви можете експериментувати – обрати яскраві відтінки, або більш пастельні.
Колірна гама для сміливих наречених / Фото Джессі Лі
Білий та зелений
Ці кольори – актуальні завжди. Їх можна вважати вічною класикою на весіллях. Використовуйте білі квіти та багато зелені й ваше весілля точно буде елегантним і стильним.
Колірна гама, яка завжди актуальна / Фото Джен Вільямс
То ж, як бачите, варіантів для декору – безліч. Відштовхуйтеся від місця проведення свята, адже декор має йому пасувати й красиво доповнювати.