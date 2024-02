Кохання повернуло з того світу: наречений пережив 50-хвилинну клінічну смерть

31-річний Бен Вілсон з Великої Британії пережив тривалу зупинку серця. Лікарі не давали жодних гарантій й казали рідним готуватися до найгіршого. Та саме щира віра і кохання його нареченої, переконаний чоловік, повернули його з того світу.

У лікарні Ребека не відходила від коханого

Ніхто не вірив, що Бену вдасться вижити, та сталося справжнє диво.

Парамедики, які приїхали за викликом, сказали мені, що справи кепські. Упродовж 50 хвилин вони 11 разів застосували дефібрилятор, перш ніж у нього з'явилося серцебиття,

– розповіла 27-річна наречена Бена Ребека.

Медики ввели пацієнта у штучну кому й попередили рідних, що шанси на його одужання – мізерні.

Ребека дуже кохає Бена, то ж понад усе на світі вона хотіла, щоб він повернувся до неї. Жінка постійно була поруч з коханим, співала їхню улюблену пісню "Dream a Little Dream of Me" та навіть розбризкувала по палаті свої парфуми, щоб Бен відчував її присутність.



Ребека не відходила від коханого у лікарні / Фото Glen Minikin

Пара вже планує весілля

Першим словом, яке сказав Бен, коли прийшов до тями, було "Ребека". Тепер жінка переконана, що саме її безмежні віра та кохання повернули коханого до життя.

Я весь час була поруч і говорила, що люблю його. Деякі дослідження підтверджують, що любов допомагає людині вижити,

– зазначила Ребека.

Бен провів 5 тижнів у комі, а потім ще 14 – на реабілітації. Чоловік переніс кілька серцевих нападів, ниркову недостатність та ускладнення з диханням. Лікарі вважають, що на погіршення здоров'я Бена вплинув його шкідливий спосіб життя – мала активність, куріння та неправильне харчування. Тепер Бен планує змінити своє життя й дбати про здоров'я.

Бен та Ребека дуже вдячні лікарям за їхню професійність та врятоване життя. Найближчим часом пара планує одружитися.