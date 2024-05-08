Love24 та книжкова платформа Yakaboo створили підбірку книжок на гарячу тему. Вона буде корисною як для молоді, так і для людей після 40 років.

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"Виживання найгарніших", Ненсі Еткофф

Хто є привабливим та чому ми вважаємо певних людей красивими? Виявляється, все це пояснює наука. Докторка психології, дослідниця і викладачка Гарвардської школи медицини, психологиня Ненсі Еткофф, стверджує, що між тим, що люди універсально вважають красивим, та еволюційними потребами нашого виду є чіткі взаємозв'язки.

Еткофф розглядає практично кожен елемент людської зовнішності та детально пояснює, що ми незмінно намагаємося розгледіти та підкреслити в собі самих, і що бачать наші потенційні сексуальні партнери, суспільство та навіть роботодавці.



"Виживання найгарніших" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Неймовірна історія сексу", Філіпп Брено

Секс існує стільки, скільки існує людство, але у різні часи суспільство мало на цю сферу життя різні погляди. Сексолог Філіп Брено досліджує, що насправді є еротикою, як забобони та мораль формували сексуальність, як змінилося використання порнографії у цифрову епоху та те, як деякі стародавні цивілізації набагато випереджали свій час, коли справа стосувалася гендерної рівності.

12 розділів книжки у форматі дотепного, але інформативного коміксу охоплюють всю відому історію людства і розглядають сприйняття сексуальної сфери західною цивілізацією від найдавніших часів і дотепер.



"Неймовірна історія сексу" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Про секс. То як, поговоримо?", Ханна Віттон

Ця книжка звертається, в першу чергу, до молоді. Її авторка, британська ютуб-блогерка Ханна Віттон, говорить із читачами зокрема про перші стосунки, незайманість та сексуальний досвід, важливість контрацепції, негативні наслідки перегляду порно і секстингу, сприйняття власного тіла та сексуальності.

Цей посібник, що став абсолютним бестселером серед підлітків та молоді, дає відповіді на популярні інтимні запитання, які хвилюють усіх підлітків, коли починається важливий етап дорослішання. Українське видання містить компетентні коментарі медиків, а також корисні посилання наприкінці книжки.



"Про секс" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Давайте поговоримо про ваш останній секс", Єн Кернер

Від теорії – до практики. Що ви скажете про свій останній секс? Якщо ви бажаєте повернути щиру пристрасть у стосунки або нарешті знайти з партнером спільну мову у ліжку, ця книга сексолога та психотерапевта – для вас. Кернер проаналізує ваш статевий сценарій – початок, середину та кінцівку любовного акту. Автор допоможе зрозуміти, що пішло не так та як створити умови, в яких кожен з вас зможе отримати задоволення і розкритися по-справжньому.

У цій книжці – відверто про усі можливі способи отримання задоволення.



"Давайте поговоримо про ваш останній секс" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Дорослих не буває", Памела Дракермен

Як для молоді існують свої чутливі теми, стереотипи та страхи у цій царині, так і у зрілих людей є певні упередження щодо власної сексуальності, які пов'язані із нав'язаними уявленнями про вік. Авторка – американська журналістка, яка довгі роки живе у Парижі – вважає, що у французів є одна перевага перед, наприклад, американцями: вони не вважають, що молодість – єдиний вік, у якому варто насолоджуватися радощами кохання. Просто часто жінкам не вистачає рішучості радіти своєму тілу, що змінюється.

Книжка Памели Дракерман, яка дотепно, доброзичливо й обнадійливо говорить про дорослішання, його міфи, наші помилки та переваги зрілості, допомагає побачити у "кризі середнього віку" щось абсолютно нормальне.



Дорослих не буває / Обкладинка з сайту Yakaboo

То ж сподіваємося, якась з цих книг стане вам у пригоді.