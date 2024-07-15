Щоб знову відчути "метелики": підбірка з 5 книжок про перше кохання

Перше кохання змушує людей відчувати емоції, яких до того вони не знали. Щоб пригадати ті самі "метелики у животі" радимо 5 книжок, які у цю спекотну погоду перенесуть вас до тих давно забутих відчуттів юності.

Разом із книжковою платформою Yakaboo Love24 пропонує вам захопливі різножанрові романи про перше кохання. Деякі з них нагадають щасливі дні, а деякі допоможуть пробачити й відпустити.

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"Поки бувай", Кейт Бромлі

Літо, прекрасний Рим, світ моди і беззаперечна хімія між ним та нею, що на початку здавалася невдало початим знайомством. Найбільше у світі Віолетта прагне закінчити школу дизайну та працювати у сфері моди, тож бере участь у модному конкурсі, що має змінити все її життя. У перший день свого перебування в Римі, дівчина стикається із саркастичним сином своєї професорки, переливаючи на його ноутбук каву.

Чи пощастить головній героїні виграти головний приз – працевлаштування в найпрестижнішому будинку моди, чи зробить вона складний вибір, коли на кону здійснення найзаповітнішої мрії?



"Поки бувай" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Краще, ніж у фільмах", Лінн Пейнтер

Ліз Баксбаум завжди знала, що Вес Беннет – жахливий сусід. У нього наче шило в одному місці ще з дитинства: то підкладе жабу в її "Будиночок мрії Барбі", то відітне голову садовому гномові. Минуло вже 10 років, йде останній рік шкільного навчання для Ліз – час, сповнений її фантазій про те, що її життя складеться так, як у романтичних стрічках.

Зненацька виявляється, що їй потрібна Весова допомога. Річ у тім, що Ліз дуже давно закохана в Майкла – хлопця її мрії, який щойно повернувся до міста і, хоч як це прикро, заприятелював із Весом. Якщо Ліз хоче, щоб Майкл нарешті звернув на неї увагу, то нестерпний сусід Вес – її шанс. Як ви розумієте, все складеться набагато краще, ніж у кіно.



"Краще, ніж у фільмах" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Випадок із Рейчел", Керолайн О'Доног'ю

Першому коханню часто бракує взаємності. Воно часто нерозважливе, відчайдушне і повчальне. Рейчел працювала у книгарні, щоб сплачувати навчання в коледжі. Джеймз прийшов як тимчасовий помічник. Аж ось вони вже найліпші друзі, які розуміють і доповнюють один одного й орендують будинок на двох.

Рейчел із першого курсу впадає за доктором Бірном, але вона не тішитиметься взаємним коханням з одруженим чоловіком. Не те щоб принадний викладач опирався перелюбу – він утомився зраджувати себе. Джеймз хоче допомогти Рейчел закохати у себе Бірна. Так починається низка таємниць і компромісів, які переплітають долі Джеймса, Рейчел, Фреда і його гламурної дружини. Карколомна історія, пронизана іскрометним гумором.



"Випадок із Рейчел" / Обкладинка з сайту Yakaboo

Падіння короля, Йоганнес Вільгельм Єнсен

Найкращий історичний роман Данії, вперше перекладений українською мовою. У основу його лягли події кінця 15 – першої половини 16 століть під час суперечливого правління король Крістьєрна. Король є одним з головних героїв роману, а іншим – є вигаданий персонаж, недовчений студент, який згодом увійшов до королівського почту, Міккель Тоєрсен.

У книжці є й інші герої, створені уявою автора: знахар Захарія, воїн Отто, прекрасні жінки Енне Мете та Сусанна. Долі цих героїв, любовні трикутники та страждання, життя у вирі воєн та історичних змін країни створюють захопливий сюжет, який не відпускає до останньої сторінки.



"Падіння короля" / Обкладинка з сайту Yakaboo

"Зустрінемося в іншому житті", Катріона Сільві

Тора та Санті – незнайомці в чужому місті. Коли випадкова зустріч переплітає їхні долі, вони відразу впізнають одне в одному споріднену душу. Однак через кілька днів історію, яка так і не встигла розпочатися, обриває трагічний випадок. Але це лише одна із багатьох їхніх зустрічей. Ніби магніти, Тора і Санті притягуються знову і знову.

Життя за життям вони перетворюються у друзів, партнерів, коханців або ворогів. Та їх ніколи не покидає дивне відчуття, що вони уже знайомі. Врешті невипадкові закономірності й розмиті спогади поєднуються в цілу картинку. Та перш ніж їхні численні життя завершаться, вони повинні дізнатися, хто вони один для одного насправді.



"Зустрінемося в іншому житті" / Обкладинка з сайту Yakaboo