У Києві чоловіка засудили до 6 років ув'язнення через подарунок коханій

Іноді кохання штовхає людей на відверто божевільні вчинки. Чоловік із Києва вирішив подарувати своїй чарівній леді ласощі, а тепер проведе за ґратами 6,5 року.

Заарештували чоловіка зовсім не через поганий смак у ласощах. Усе тому, що шоколадний сюрприз виявився краденим. Щоб привітати кохану з Днем народження, чоловік виніс з супермаркету шоколаду на 1359 гривень. Про це мовиться у вироку Святошинського районного суду, інформує Love 24.

Зверніть увагу Вона готує, а він – танцює і спить з іншими: жінка розповіла про шлюб зі стриптизером

Інцидент трапився влітку 2023 року. Чоловік визнав свою провину. Він розкаявся у вчинку й пояснив, що вкрав ласощі, аби подарувати їх дружині на її свято.



Чоловіка засудили через ласощі для коханої / Unsplash

Тепер "Ромео" проведе за ґратами 6 років та 6 місяців. Власне за крадіжку шоколаду його засудили до 5 років та 6 місяців позбавлення волі. Водночас у нього було ще одне покарання за іншим вироком суду.

Як прокоментувала інцидент дружина, наразі невідомо. Можемо припустити, що тепер їй шоколаду не хотітиметься ще дуже довго.

У мережі почастішали випадки шахрайства

На жаль, у мережі почастішали випадки романтичного шахрайства. Весь світ вразила історія нового шахрая з Tinder. Містер Пітер Грей видурив у жінок близько 100 тисяч доларів. Також дуже часто аферисти намагаються вдати з себе публічних людей. Так літній жінці з Великої Британії розбив серце "Роберт де Ніро".