Хлопець після розриву з коханою постарів на 20 років: який він зараз має вигляд

Хлопець з Китаю, якому лише 24 роки, розійшовшись з коханою, за 5 місяців постарів на 20 років. Фото "до" та "після" вразили мережу.

Користувачі мережі заявили, що хлопець виглядає старшим щонайменше удвічі. Його навіть жартівливо називають "дядьком". Спершу дехто припускав, що причиною рекордно швидкого старіння може бути певне генетичне захворювання. Однак, як з'ясувалося, це сталося після життя у горах.

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Як хлопець постарів на 20 років за 5 місяців

Хлопець пережив болісне розлучення з коханою. Щоб покращити своє ментальне самопочуття, він усамітнився в горах й відтоді почав стрімко старіти. Зокрема, його шкіра дуже змінилася від прямого потрапляння сонячних променів. Окрім того, хлопець відростив волосся, яке лише додає йому віку. Тепер люди навколо не вірять, що самітнику – 24 роки.

Я показував своє посвідчення особи й говорив, що народився після 2000 року, але деякі люди все одно не вірили мені. Через деякий час я змирився з тим, що дехто просто не може повірити в те, що я хлопець у віці 24 років,

– розповів він.



"До" і "після" вражає / Oddity Central

Хлопець не засмучується. До свого передчасного старіння він поставився філософськи.