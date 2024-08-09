Пользователи сети заявили, что парень выглядит старше как минимум вдвое. Его даже шутливо называют "дядей". Сначала некоторые предполагали, что причиной рекордно быстрого старения может быть определенное генетическое заболевание. Однако, как выяснилось, это произошло после жизни в горах.

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Как парень постарел на 20 лет за 5 месяцев

Парень пережил болезненный развод с любимой. Чтобы улучшить свое ментальное самочувствие, он уединился в горах и с тех пор начал стремительно стареть. В частности, его кожа очень изменилась от прямого попадания солнечных лучей. Кроме того, парень отрастил волосы, которые только добавляют ему возраста. Теперь люди вокруг не верят, что отшельнику – 24 года.

Я показывал свое удостоверение личности и говорил, что родился после 2000 года, но некоторые люди все равно не верили мне. Через некоторое время я смирился с тем, что некоторые просто не могут поверить в то, что я парень в возрасте 24 лет,

– рассказал он.



"До" и "после" поражает / Oddity Central

Парень не расстраивается. К своему преждевременному старению он отнесся философски.