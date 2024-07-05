Кір Стармер – новий прем'єр-міністр Великої Британії: хто стане головною леді країни

Кір Стармер 4 липня офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії. Вже 17 років він перебуває у щасливому шлюбі.

Коханням життя Стармера стала його дружина Вікторія. Пара не афішує деталей своїх стосунків. Вікторія вкрай рідко з'являється на публіці. Love 24 розповідає, що відомо про неї.

Зверніть увагу Онука королеви Єлизавети II вперше у житті вийшла в світ з бойфрендом

Що відомо про історію кохання Кіра й Вікторії

І Кір, і Вікторія здобули юридичну освіту. Відомо, що майбутнє подружжя познайомилися на роботі. Наразі Вікторія працює у Національній службі охорони здоров'я. Вона зауважує, що, завдяки своїй роботі, щодня бачить реальні проблеми, з якими борються люди. Вікторія раніше розповідала, що навіть якщо її чоловік обійме посаду прем'єр-міністра, вона продовжить працювати у Національній службі охорони здоров'я.

Друзі пари наголошують, що Кір та Вікторія – щасливі у шлюбі. Вони чудово проводять час разом і, навіть попри зайнятість, влаштовують собі романтичні побачення. Наприклад, нещодавно вони сходили на концерт Тейлор Свіфт.



Кір і Вікторія / Скриншот з відео

Подружжя має двох дітей: сина та доньку. Деталей про їхнє особисте життя не розкривають. Вікторія підтримала чоловіка на його шляху до посади. Однак жінка – не в захваті, що тепер приватність їхньої сім'ї – під загрозою.