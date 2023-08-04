Та, що тримає на землі: хто підкорив серце головного актора фільму "Оппенгеймер" Кілліана Мерфі

Попри палку конкуренцію з найрожевішим фільмом року "Барбі", касові збори б'є й історія про "батька атомної бомби" "Оппенгеймер". Головну роль у цій стрічці зіграв Кілліан Мерфі і здобув ще більшу популярність серед прихильників.

Першою розділяє успіхи Мерфі його дружина Івонн Макгіннесс. Вони познайомилися у далеких 90-х, коли про мільйонну популярність чоловіка ще і мови не було. Утім, попри палку всенародну любов зіркове подружжя тримається осторонь публічності і вважається однією з найзакритіших пар. 24 Канал зібрав найцікавіші факти про Кілліана та Івонн і поєднав їх у спільній історії кохання.

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Спільний театральний тур

Наприкінці 90-х Кілліан Мерфі взяв участь у театральній постановці "Disco Pigs". Це був початок його акторської кар'єри, але не досить вдалий. Ця робота зібрала малу кількість прихильників, утім трупа ризикнула поїхати з гастролями до інших міст і цілих 18 місяців демонструвала постановку по всьому світу.

Кілліан Мерфі / imdb.com

Актор згадує той період, під час якого зумів зустріти людей, які згодом стали його друзями, формували смаки та впливали на світогляд. Але найголовніше, що тоді у тур разом із трупою поїхала майбутня дружина Кілліана Мерфі Івонн Макгіннесс.

Це було так захоплююче! Ми всі тоді були просто дітьми, які намагалися знайти свій шлях, але це був дуже особливий час,

– згадував Мерфі.

Постать Івонн

Хто ж та, що підкорила серце блакитноокого красеня? Івонн Макгіннесс – знавець образотворчого мистецтва. Вона має ступінь магістра у Королівському коледжі мистецтв у Лондоні. Створює інсталяції, що включають фільми, звук, письмо, скульптурні та текстильні елементи, перформанс. Нерідко їй у цьому допомагає і зірковий чоловік.

Івонн завжди підтримує свого зіркового чоловіка / Twitter

Івонн у свою чергу тримає на балансі домашнє господарство. Кілліан в одному зі своїх інтерв'ю згадував період роботи над культовим серіалом "Гострі картузи". Тоді йому треба було переїхати в інше місто, бути довгий час без родини і лише дружина змогла втримати його в цьому потоці роботи помноженої на розставання.

Баланс між роботою та особистим життям – це важко. У мене чудова дружина, і я не міг би цього зробити без неї та її розуміння,

– відзначав він.

Умовно Івонн "тримала на землі" Мерфі, коли його популярність зростала. Хоча яскравої "зіркової хвороби" Кілліан не хапав. Він стверджував, що слава – це не мета. А його основна ціль – самовдосконалення.

"Якщо я можу створити бодай один фільм, який на когось вплине, це абсолютний успіх. Дуже важливо мати у такий момент когось поруч (Івонн Макгіннесс – 24 Канал)", – говорив актор.

Кілліан Мерфі у серіалі "Гострі картузи" / sundayworld.com

Успішний актор – щасливий тато

Кілліан та Івонн одружилися у 2004 році. За рік у пари народився син-первісток, а за два – ще один. Під час першої вагітності дружини Мерфі знімався у драмі "Вітер, що гойдає ячмінь". Це був один із найщасливіших періодів для чоловіка, оскільки зйомки проходили поруч з будинком його батьків і дружина увесь час була поруч.

Любов і прив'язаність чоловіка до своєї родини підтверджує рішення переїзду. У 2015 році подружжя вирішило перебратися з Лондону до Ірландії. Мерфі пояснював це бажанням "аби діти були ірландцями". Хоча, за словами цього татуся, його сини могли б пристосуватися до будь-яких умов.

Вони здаються мені більш пристосованими до життя. І я радий цьому. Я витратив багато часу у своєму житті, аби зрозуміти, що бути собою – це нормально,

– відзначав Кілліан Мерфі.

А, можливо, рішення переїзду було пов'язане саме приватністю і непублічністю, якої так дотримується зіркове подружжя.

Тиха гавань

Кілліан Мерфі не веде соцмережі. Івонн Макгіннесс з'являється у публічному просторі винятково завдяки своїм творчим проєктам. Актор зізнавався, що не любить гуляти, бо ненавидить надмірну увагу.

Я завжди радий поспілкуватися, але я не люблю прихованих фотографій,

– зізнавався він.

Що ж натомість? Натомість Кілліан усього себе віддає родині: любить разом із дружиною готувати вечерю та спілкуватися із синами-підлітками. Подружжя дотримується здорового харчування і є вегетаріанцями. У цьому Кілліан підтримав дружину. Хоча декілька разів відступав від харчових принципів вегетаріанства.

Кілліан Мерфі разом з дружиною та дітьми / bing.com

Жінка у свою чергу надихає коханого на творчі здобутки. Кілліан задумувався над власним проєктом. Він навіть шукав ідею для екранізації разом з режисером "Гострих картузів". І саме Івонн підкинула дуже цікавий роман. Але поки ця ідея в розробці.

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