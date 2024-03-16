Чому на фото з дітьми Кейт Міддлтон – без обручки: у принцеси розставили крапки над "і"

Кейт Міддлтон вже упродовж двох місяців перебуває на лікарняному після планової операції. Однак з нагоди Дня матері принцеса Уельська поділилися фото з дітьми. Користувачів мережі здивувало те, що на фото принцеса Кетрін позує без обручки.

Фото Кетрін з дітьми вже стало "базою" для різноманітних конспірологічних теорій. Усе тому, що Reuters та Getty Images відкликали світлину через "цифрову маніпуляцію" з боку джерела. Згодом принцеса Уельська зізналася, що редагувала фото й перепроси через плутаницю, яка через це виникла.

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Варто зауважити, що принцеса Кетрін захоплюється фотографією й навіть отримала престижну премію PPA Awards за світлину королеви Камілли.

Чому Кетрін – без обручки

Принцеса Кетрін любить коштовності. Особливу увагу вона приділяє прикрасам, які дарує їй принц Вільям. До слова, він ніколи не носить обручку. Однак на світлині з дітьми – першій офіційній після операції – Кетрін позує без прикрас. Зокрема, й без своєї легендарної обручки.

Варто зауважити, що одна з конспірологічних теорій – принцеса Кетрін не виходить у світ начебто через зраду принца Вільяма. А фото без обручки нібито – ще один аргумент "за" майбутнє розлучення принца і принцеси Уельських. Варто зауважити, що жодного реального підґрунтя ці чутки не мають.

ЗМІ розкрили, що відповіли в офісі Кетрін на запитання про каблучку. Там зауважили, що фото зробили "у домашніх умовах". Вочевидь, вдома принцеса Уельська просто не носить обручку та інші прикраси.