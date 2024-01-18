У січні 2024 року офіційний акаунт принца та принцеси Уельських повідомив тривожну новину, інформує 24 Канал. Її Високість терміново прооперували. У приватній лікарні Кейт перебуватиме близько двох тижнів. Вільям вже скасував найближчі заходи, аби якомога більше часу провести з дружиною. Принца вже зауважили біля лікарні, де перебуває Кейт.

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Бажаємо принцесі Уельській якнайшвидшого одужання. А поки пригадуємо найяскравіші моменти в історії пари.

Від найкращих друзів до закоханих

Вільям і Кейт познайомилися під час навчання в Університеті Сент-Ендрюса (Шотландія). Згодом вони охоче повертатимуться туди під час робочих візитів – вже як чоловік та дружина, майбутні король і королева Великої Британії.

Біографи зауважують, що Кейт могла спеціально обрати цей навчальний заклад, аби познайомитися з Вільямом. Правда це чи ні, ми можемо ніколи й не дізнатися. Хіба одного разу принцеса буде дуже відвертою. Наразі у нас є лише факт: Кейт на рік відклала навчання й вступила до університету разом з Вільямом. Паузу майбутня принцеса використала з користю: займалася саморозвитком та волонтерством.

Кейт зізнавалася, що під час першої зустрічі з Вільямом почувалася страшенно сором'язливою. Однак принц згодом поділився в інтерв'ю, що відразу відчув: у цій дівчині є щось особливе, те, що хочеться досліджувати.

Вільяма причарувало почуття гумору Кейт. Дещо особливе, але "на його хвилі". Майбутні закохані почали проводити разом багато часу. Однак вони не спішили кидатися у вир романтичних стосунків. Біографи зауважують, що принц Вільям, який став свідком нещасливого шлюбу своїх батьків, ставився до стосунків дуже розсудливо та обережно.

Дружба Вільяма та Кейт тривала приблизно рік. І це був чудовий час. Згодом Вільям зауважить, що вважає досвід дружби, яка переростає у стосунки, – просто чудовим.

Кейт пригадує, що у ті часи Вільям, намагаючись справити враження, часто готував для неї.

Одним з переломних моментів, на думку біографів, став студентський показ мод. Кейт позувала у прозорій сукні, й принц Вільям не міг відвести від неї погляд.



Кейт і Вільям / Getty images

Спершу стосунки тримали у таємниці

Вільям і Кейт не квапилися афішувати свої стосунки. Зрештою, світ дізнався про них зі ЗМІ. Таблоїд The Sun опублікував фото закоханих з відпочинку в Альпах. Цей "злив" дуже не сподобався королівській родині. Особливо лютував король Чарльз III (який тоді ще був принцом). Він погрожував The Sun серйозними наслідками.

У 2006 році Кейт вперше взяла участь у королівській події. Вона прийшла, аби підтримати Вільяма на його випускному з Королівської військової академії. Цікаво, що аналогічно вчинила й його бабуся – королева Єлизавета ІІ.

А далі була розлука

2007 рік видався дуже похмурим для стосунків Вільяма й Кейт. Закохані на деякий час навіть розходилися. Кажуть, що ініціатором розриву став Вільям. Згодом він пояснить цей вчинок потребою знайти власний шлях. Кейт важко пережила цей етап. Однак зізналася, що він зробив її сильнішою.

А вже через декілька місяців Вільям захотів поновити стосунки. Кейт заявила, що їй потрібен час. Перед Вільямом постало нелегке завдання: завоювати серце коханої. Як показує історія, йому це вдалося.

Шанувальники пари зітхнули спокійно, коли у липні 2007 року Кейт з'явилася на концерті, присвяченому десятим роковинам смерті принцеси Діани.

Пропозицію принц Вільям зробив як романтик

У 2010 році принц Вільям вирішив, що настав час вивести їхні з Кейт стосунки на новий рівень. Він декілька тижнів носив каблучку у кишені й нікому не розповідав про свої наміри. Навіть принц Гаррі у своїх мемуарах "Запасний" розповів, що дізнався про заручини брата постфактум.

Вільям захотів зробити пропозицію як романтик, тому прискіпливо обирав час та місце пропозиції. Той самий особливий момент настав під час подорожі до Африки.

Не те, щоб Кейт була шокованою. Вони й раніше часто обговорювали можливість одруження. Однак майбутня принцеса Уельська зізналася, що освідчення вдалося справді дуже романтичним. Для заручин Вільям обрав каблучку своєї матері – принцеси Діани.

Вільям отримав благословіння на шлюб від своєї бабусі – королеви Єлизавети ІІ. ЗМІ розповідають, що вона декілька разів перепитувала, чи Вільям точно впевнений у своєму рішенні. Ще одне розлучення спадкоємця престолу стало б серйозним ударом для корони. Але Вільям відповідав "так".

За декілька місяців до весілля Вільям та Кейт здійснили першу офіційну поїздку: до Уельсу. Закохані просто сяяли разом.

Весілля Вільяма і Кейт стало подією для цілого світу

Чоловіком та дружиною Вільям і Кейт стали 29 квітня 2011 року. Їхня весільна церемонія стала подією для цілого світу. Мільйони людей з різних куточків світу вмикали пряму трансляцію й підіймали келих ігристого за щастя молодят.

Королева Єлизавета ІІ надала Вільяму та Кейт титули герцога і герцогині Кембриджських. Так розпочалася нова сторінка їхнього життя.



Весілля Вільяма й Кейт назвали подією століття / Getty images

11 років по тому

Зараз Вільям та Кейт – одні з найвпливовіших пар світу. Принц та принцеса Уельські. Майбутні король та королева Великої Британії. Батьки трьох чудових дітей: Джорджа, Шарлотти та Луї.

Вони сумлінно виконують королівські обов'язки й представляють корону на різноманітних заходах.



Шанувальники з нетерпінням чекають нових фото Вільяма і Кейт / Getty images

Час від часу у пресі з'являються чутки, що у подружжя – проблеми. Вільяма начебто "підловлювали" на зраді. Водночас жодних реальних доказів невірності спадкоємця престолу так і не було. Навпаки – з роками Вільям та Кейт все частіше демонструють теплі почуття одне одного на публіці. Пристрасні погляди, ніжні дотики, перешіптування та усмішки – кожен "підловлений момент" – справжнє свято для шанувальників пари.

