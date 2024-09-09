Перший поцілунок на камеру за роки: Кейт Міддлтон вразила кадрами з принцом Вільямом

Кейт Міддлтон увечері 9 вересня оголосила, що закінчила курс хімієтерапії. З цієї нагоди принцеса Уельська опублікувала відео, яке вже назвали найтеплішим та найвідвертішим в історії королівської родини.

Упродовж останніх років Кейт та Вільям рідко публічно ділилися почуттями. Тому нові кадри стали справжньою сенсацією.

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Доки Кейт лікувалася від раку, Вільям був її підтримкою. І якщо раніше мережею гуляли чутки про те, що пара начебто переживає кризу, після цього відео не залишається сумнівів: принц і принцеса Уельські насолоджуються кожною хвилиною разом, а їхні стосунки – міцні як ніколи.



Пара вперше за багато років поділилася настільки теплими кадрами / Скриншот з відео

Шанувальники пари у захваті від милих моментів пари. Зокрема, зауважують: тепер зрозуміло, що навіть коли на офіційних виходах з Кейт Вільям видається максимально серйозним та навіть трішки байдужим, це нічого не означає, бо все тепло він дарує своїй принцесі у ті моменти, коли вони лише удвох.



Спільні кадри пари – про ніжність, підтримку й кохання, перевірене часом / Скриншот з відео

"Зникнення" Кейт відчинило портал до конспірологічного пекла

Варто зауважити, що у перші місяці боротьби з хворобою Кейт не з'являлася на публіці. Це призвело до низки конспірологічних теорій. Зокрема, про кому, смерть та двійника принцеси. Окрім того, часто з'являлися чутки про те, що шлюб Кейт та Вільяма – все. Одні "джерела" повідомляли про розлучення. Інші – називали прізвища "коханок" та навіть приписували принцу Уельському позашлюбних дітей. Роуз Генбері навіть довелося спростовувати чутки про роман з Вільямом через своїх адвокатів.