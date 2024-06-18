Що насправді відбувається між Кейт та Вільямом: експертка з мови тіла вказала на важливий сигнал

Кейт Міддлтон близько 6 місяців не з'являлася на публіці. Принцеса Уельська лікувалася від раку. Весь цей час у мережі гуляли чутки, що начебто вона також переживає складні часи у шлюбі. Подружжя Уельських регулярно "розлучали" через начебто "зради" принца Вільяма.

Прихильники конспірологічних теорій навіть знайшли "коханку" Вільяма. Цю роль приписали аристократці Роуз Генбері. У найбожевільніших чутках вона або була вагітною від Вільяма або вже має з ним сина-підлітка. Зрештою, Роуз довелося спростовувати інформацію про "роман" з принцом через своїх адвокатів.

Зверніть увагу Кейт бореться з раком, а Вільям – поруч у найтемніший час: історія принца і принцеси Уельських

У суботу, 15 червня, Кейт і Вільям нарешті з'явилися разом на публіці. Вони разом з дітьми відвідали парад Trooping the Colour. Шанувальники з різних куточків світу були неймовірно щасливі знову побачити принца і принцесу Уельських.

Експертка з мови тіла вказала на важливий сигнал

Джуді Джеймс – експертка з мови тіла – проаналізувала вихід пари. Вона зауважила, що Вільям відчував гордість та полегшення від того, що Кейт – знову поруч. Тим часом усмішка принцеси Уельської аж світилися від кохання до чоловіка.

Найзворушливіший сигнал взаємної винагороди відчувався від Вільяма та Кейт, коли їхні погляди нарешті зустрілися. Цей момент дав зворушливе уявлення про їхню радість знову бути разом на публіці,

– наголосила Джеймс.

Що ж, цей день вже увійшов в історію. Шанувальники сподіваються, що цього літа Кейт ще потішить їх своєю появою хоча б раз.