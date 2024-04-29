Таємна фраза й пікантний подарунок від Гаррі: 5 несподіваних фактів про весілля Кейт і Вільяма

Вільям та Кейт – принц і принцеса Уельські – 29 квітня відзначаються 13-ту річницю весілля. Свято їхнього кохання стало справжнім втіленням казки у ХХІ столітті.

За весіллям спадкоємця престолу та його коханої весь світ спостерігав, затамувавши подих. Тринадцять років потому Love 24 пригадує цікаві факти про подію.

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5 несподіваних фактів про весілля Кейт і Вільяма

Комплімент біля вівтаря.

Коли Кейт підійшла до вівтаря, принц Вільям, який вже чекав її там, зробив комплімент. Люди, які вміють читати по губах, зауважили, що принц сказав нареченій: "ти виглядаєш чудово".

Таємне запитання після поцілункe на балконі.

На радість шанувальникам Кейт та Вільям поцілувалися на балконі аж двічі. Перший раз – данина традиції, другий – ініціатива принца Вільяма. Коли щасливий народ голосно аплодував нареченим, він нахилився до Кейт й прошепотів: "зробимо це ще раз?". На щастя, наречена погодилася. Шанувальники пари зауважували, що другий поцілунок був навіть пристраснішим. Схоже, закохані забули про протокол й керувалися винятково власними почуттями.

Старовинна традиція для Кейт.

Принцеса Уельська під час весілля дотрималася традиції, що наречена у цей день має мати на собі щось старе, щось нове, щось позичене і щось блакитне. Старе – старовинна мереживна техніка Carrickmacross, яку використали при оздобленні сукні. Нове – сережки, які виготовили на замовлення батьків Кейт. Позичене – тіара Cartier Halo (від самої королеви Єлизавети II). Щось блакитне – спеціальне мереживо, яке вшили у сукню. До слова, дотрималася цієї традиції і принцеса Діана – мама принца Вільяма.

Карета, у якій їхали Діана та Чарльз.

Під час весільної церемонії Кейт та Вільям їхали у тій самій кареті, в якій колись під час свого весілля пересувалися Лондоном принц Чарльз та принцеса Діана.



Кейт та Вільям у їхній щасливий день / Getty images

Пікантний подарунок від Гаррі.

Принц Гаррі подарував Кейт хутряні стринги. Тривалий час це було таємницею, однак принц розкрив її у своїх мемуарах "Запасний". Гаррі досі вважає цей жарт дуже вдалим.