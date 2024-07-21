Єдина з сестер без чоловіка та дітей: що відомо про особисте життя Кендалл Дженнер

Модель Кендалл Дженнер, на відмінно від її популярних і багатодітних сестер Кардашьян – Дженнер, досі без нащадків і не поспішає з одруженням. 28-річна жінка сповна насолоджується перевагами заможного життя і намагається тримати любовні справи у секреті.

Чому Кендалл мовчить про стосунки

Сестри Дженнер – Кардашьян – відкриті книги, але не Кендалл. Що відомо про таємниче особисте життя четвертої доньки Кріс Дженнер – пише Love24.

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Виконавчий директор Keeping Up with Kardashians Фарназ Фарджам пояснив, що у шоу рідко показували особисте життя Кендалл, бо у неї було одне правило. Дівчина хотіла щонайменше рік перебувати у стосунках з однією людиною, перш ніж показувати її публіці.

Для мене багато речей є дуже особливими та дуже священними, як-от мої друзі та стосунки. Я вважаю, що винесення речей на публіку робить усе набагато безладніше,

– пояснила Кендалл.

10 років тому моделі приписували роман зі співаком Гаррі Стайлсом. Інсайдери навіть подейкували, що артист став першим серйозним коханням Кендалл. Однак ні модель, ні співак ніколи не підтверджували, що перебувають у романтичних стосунках. Після Стайлса шанувальники приписували Дженнер роман з іншим виконавцем – Ніком Джонасом. Але співак усе заперечував.

З ким крутила романи модель

У 2016 році Кендалл почали часто помічати з репером ASAP Rocky. Хлопець і дівчина мали закоханий вигляд, коли гуляли вулицями Парижу, Кендалл підтримувала бойфренда на концертах, але через кілька місяців вони перестали разом з'являтися на публіці.

Влітку 2017 року модель почала зустрічатися з баскетболістом Блейком Гріффіном. Їхні стосунки розпочалися з дружби, а згодом Кендалл навіть познайомила бойфренда з рідними. Сімейство Дженнер – Кардашьян тепло прийняло чоловіка. Однак і ці стосунки тривали недовго – подейкують, що пара розійшлася через відстань.

Уперше Кендалл підтвердила публічно, що перебуває у стосунках, коли зустрічалася з баскетболістом Беном Сіммонсом у 2018 році. Тоді дівчина навіть відповіла на питання журналістів про заміжжя. Кендалл зауважила, що планує одруження, але ще не зараз.

Та вже через місяць після цих слів модель і баскетболіст розійшлися. Відомо, що вони залишилися у добрих стосунках.

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Першим хлопцем, якого Кендалл показала у своєму інстаграмі, став супермодель і гравець Phoenix Suns Девін Букер. У 2021 році дівчина опублікувала серію спільних фото, а інсайдери стверджували, що модель божеволіє від Букера. Закохані були щасливі разом 2 роки, але розійшлися через напружені робочі графіки.

Кендалл також приписували роман з репером Bad Bunny. Вони познайомилися на подвійному побаченні з Гейлі і Джастіном Біберами.

Кендалл каже, що в коханні вона дуже вперта і готова за нього боротися. Якщо зірка закохується – то дуже сильно і віддано.

Не люблю прощань і боротимуся за те, щоб не прощатись. Я завжди боротимуся за стосунки. Не здамся ані перед чим. Деякі люди не готові зустрічатись зі мною на таких умовах. Але це нормально. Я краще зроблю так, ніж закриюся від почуттів і не дам їм шансу,

– сказала модель.

Хто зараз перебуває у серці Кендалл невідомо. Але схоже, що модель щаслива. Вона багато подорожує, відвідує цікаві заходи і займається улюбленою справою.