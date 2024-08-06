Донька Стіва Джобса підтвердила стосунки з зіркою Олімпіади-2024: вау-відео

Донька Стіва Джобса Іві фіційно повідомила про стосунки. Її обранцем став Гаррі Чарльз – спортсмена з кінного спорту. На Олімпіаді-2024 він представляє Велику Британію.

Аби підтримати коханого, Іві прибула до Парижа. Згодом вона показала прекрасне відео романтичного моменту на Олімпійських іграх 2024. До слова, Гаррі та його команда здобули золоту медаль у змаганнях з конкуру.

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Іві зауважила, що дуже пишається коханим. Вона привітала його з перемогою.

Team gold! Безмежно пишаюся тобою, коханий,

– написала Іві.

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Цей день Гаррі назвав "найкращим днем свого життя". Його привітала й мама Іві – Лорен Пауелл Джобс. Вона зауважила, що любить його.